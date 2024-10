Qué esperar el día de las elecciones en Montana

WASHINGTON (AP) — Cuando los habitantes de Montana depositen sus votos el 5 de noviembre, decidirán lo que se perfila como la competencia senatorial más prominente de Estados Unidos y por ende quizás qué partido controlará la muy dividida cámara alta en el próximo Congreso. Participarán además en un referéndum sobre el derecho al aborto y en contiendas menos reñidas para presidente y gobernador.

Los demócratas tienen actualmente una mayoría de 51-49 en el Senado. Debido a que los republicanos casi seguramente ganarán el escaño que deja el senador antes demócrata Joe Manchin en Virginia Occidental, una victoria republicana en Montana le haría a los demócratas difícil mantener esa mayoría, independientemente de quién gane la presidencia.

El senador demócrata actual Jon Tester se ha postulado para un cuarto período, pero enfrenta una dura competencia por parte del republicano Tim Sheehy. Como uno de apenas dos senadores demócratas que buscan la reelección en un estado que el expresidente Donald Trump ganó cómodamente en 2020, Tester es perenne blanco de los ataques republicanos. En las últimas tres elecciones, ganó con entre 49% y 50% de los votos.

Tester ha invertido 71 millones de dólares en su campaña, comparado con alrededor de 11 millones de Sheehy, un exmarino de la fuerza especial SEAL que le ha dado prestado a su campaña 2,5 millones de dólares. Grupos externos han vertido más millones en la contienda.

Montana es también uno de los 10 estados que celebrarán un referéndum sobre el derecho al aborto. La medida, oficialmente llamada “Iniciativa Constitucional No. 128”, consagraría en la constitución estatal el derecho a terminar un embarazo antes de la viabilidad fetal.

En cuanto a la contienda presidencial, es mucho menos competitiva en Montana. El último demócrata en ganar el estado fue Bill Clinton en 1992, aunque Barack Obama llegó cerca en 2008. Trump ganó Montana con 57% en 2016 y en 2020, y la dupla demócrata no ha pisado el estado en la campaña actual. Tester no fue a la Convención Nacional Demócrata en agosto y se ha negado a expresarse a favor de Kamala Harris, aunque Sheehy ha tratado de vincular al senador con la vicepresidenta.

En la contienda para gobernador, el gobernador actual, el republicano Greg Gianforte busca la reelección, enfrentándose al demócrata Ryan Busse.

Aquí un vistazo a qué esperar en las elecciones en Montana:

5 de noviembre.

10 p.m., hora del este.

4, asignados al ganador del estado.

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Robert F. Kennedy Jr. (We the People) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Jill Stein (Green).

Para el Senado federal: Tester (D) vs. Sheehy (R) y otros dos.

Para gobernador: Greg Gianforte (R) vs. Ryan Busse (D) y un otro.

Medidas electorales: Enmienda Constitucional 126 (primarias entre los cuatro más votados), Enmienda Constitucional 127 (para que el que tenga mayoría gane las elecciones), Enmienda Constitucional 128 (derecho al aborto).

Para la Cámara de Representantes federal, para fiscal general, auditor, secretario de gobierno, superintendente de la educación pública, Corte Suprema estatal, asistente de la Corte Suprema estatal, Senado estatal, Cámara de Representantes estatal y Comisión de Servicio Público.

Montana no es uno de los estados donde la mayoría de la gente vota por correo, pero una parte considerable de la población elige votar de esa manera. En las elecciones de mitad de período de 2018, aproximadamente tres cuartos de los votos fueron depositados por correo y la cifra se disparó a 98% en las elecciones de 2020 en medio de la pandemia de COVID-19.

La ley estatal permite a funcionarios electorales empezar a procesar y verificar las boletas hasta tres días antes del día de los comicios. El escrutinio de votos por máquina puede empezar el día antes del día de las elecciones.

En las elecciones de 2020 para el Senado federal, un 76% de los votos habían sido tabulados para las 2 a.m. hora del este, y un 89% para las 6 a.m. hora del este.

En las elecciones, los republicanos por lo general ganan por márgenes cómodos en condados muy poblados como Yellowstone (donde está Billings) y Flathead, y en condados rurales por márgenes enormes. Los demócratas, ya sea si ganan o pierden a nivel estatal, por lo general se llevan por lo menos seis condados que van desde grandes (como Missoula, de 117.922 habitantes ) a pequeños (como Deer Lodge, de 9.421 habitantes). El presidente Joe Biden y Hillary Clinton se llevaron esos seis condados a pesar de perder en el estado por 16 y 20 puntos porcentuales respectivamente. Biden se llevó otro condado pequeño: Blaine.

Dos demócratas que ganaron recientemente a nivel estatal, Tester en 2018 y el exgobernador Steve Bullock en 2016, se llevaron ambos 13 condados: los siete que se llevó Biden en 2020, más Hill, Roosevelt, Lake, Lewis & Clark (donde está Helena, la capital estatal), Cascade (donde está Great Falls) y Park.

De esos, los resultados en Lewis & Clark y Cascade podrían terminar siendo los más reveladores el día de las elecciones. Tanto Tester como Bullock se llevaron Lewis & Clark con alrededor del 60% de los votos. Biden recibió aproximadamente un 47% de los votos y Clinton un 42%. Cascade es más difícil. Tester y Bullock recibieron allí 51% y 54%, respectivamente, comparado con un 30% para Biden y Clinton. Cuando Bullock perdió la contienda senatorial al republicano Steve Daines en 2020, había ganado Lewis & Clark pero había perdido Cascade por dos dígitos. Perdió también en Hill, Lake y Park.

Señales alarmantes para Tester el día de las elecciones podrían ser perder Lewis & Clark o ganar allí pero con cerca de 50% de los votos en vez de 60%, o si pierde Cascade, o si su porcentaje baja a menos de 60% en el baluarte demócrata de Missoula.

The Associated Press no hace proyecciones y declarará a un ganador solo cuando no hay ningún escenario en que uno de los candidatos rezagados pueda cerrar la brecha. Si una contienda no ha tenido un ganador evidente, la AP seguirá cubriendo acontecimientos noticiosos, como si algún candidato se declara ganador o admite una derrota. En esos casos, la AP dejará claro que no ha declarado un ganador y explicará el porqué.

Los recuentos de votos son obligatorios en Montana si hay un empate. Un candidato puede solicitar un recuento si el margen es menos de 0,25% del total de votos o si es menos de 0,5% si el candidato paga por ello. La AP puede declarar un ganador en una contienda que es elegible para un recuento si determina que el margen es demasiado grande como para que un recuento o demanda judicial cambie el resultado.

2020: Trump (R) 57%, Biden (D) 41%. Anuncio del ganador por parte de la AP: miércoles 4 de noviembre de 2020, 12:20 a.m., hora del este.

782.176 (al 16 de octubre de 2024).

Fue de 80% de los votantes registrados en noviembre 2020.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2020: alrededor de 98% del total de votos

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2022: alrededor de 81% del total de votos

Los primeros votos reportados el 3 noviembre de 2020, a las 10:06 p.m., hora del este.

Para la medianoche, hora del este: aproximadamente el 50% del total de los votos emitidos se había reportado.

___

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Hannah Fingerhut, Andy Wormser y Maya Sweedler.

___

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.

___

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más sobre la cobertura de democracia realizada por la AP aquí. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

