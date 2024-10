Qué esperar el día de las elecciones en Oregon

WASHINGTON (AP) — Se anticipa que la elección presidencial y la contienda por el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, estrechamente dividida, dominen la atención en Oregon la noche de las elecciones del 5 de noviembre. Los votantes también decidirán sobre una medida en la boleta para establecer la votación por orden de preferencia.

En la parte superior de la papeleta, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump competirán por los ocho votos del Colegio Electoral de Oregon. El estado tuvo uno de los márgenes de votación más estrechos en la elección presidencial de 2000, y se vio eclipsado por el recuento de Florida. Desde entonces, Oregon se ha inclinado marcadamente por los candidatos demócratas en las elecciones presidenciales, tanto que nadie de las dos fórmulas ha puesto un pie en el estado desde que fueron nombrados candidatos de sus partidos.

En la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la titular republicana Lori Chavez-DeRemer enfrenta una contienda de reelección difícil para un segundo mandato en un distrito donde los votantes prefirieron al presidente Joe Biden sobre Trump por casi 10 puntos porcentuales en 2020. La candidata demócrata es Janelle Bynum, representante estatal. Tres candidatos de terceros partidos o independientes también están en la boleta. Chavez-DeRemer fue elegida en 2022 por un margen de 51%-49%.

Los republicanos se enfocan en dos legisladoras en su primer mandato en distritos con inclinación demócrata que cubren las áreas de Salem y de Eugene. Las representantes Val Hoyle y Andrea Salinas ganaron sus escaños, en 2022, con el 50% de los votos más una fracción, aunque Hoyle tuvo un margen de victoria de 8 puntos sobre su oponente republicano. Biden ganó tanto el 4to Distrito de Hoyle como el 6to Distrito de Salinas con el 55% de los votos.

Los votantes también considerarán la Medida 117, que establecería la votación por orden de preferencia. Si se aprueba, representaría un cambio significativo en el sistema de votación de Oregon. Es una de las cinco iniciativas estatales en la boleta.

Los votantes también emiten sus votos para elegir al alcalde de Portland y a los 12 integrantes del nuevo Concejo Municipal.

Los primeros informes de Oregon generalmente se centran en los votos emitidos antes del día de las elecciones, ya que el estado utiliza principalmente papeletas enviadas por correo. Oregón permite que se cuenten las papeletas con matasellos de hasta el día de las elecciones si llegan hasta siete días después. Esto significa que los resultados iniciales pueden cambiar a medida que se procesan las boletas que llegan al final. Las áreas clave a tener en cuenta incluyen los condados de Clackamas y Deschutes, que suelen ser cruciales en elecciones reñidas. Las papeletas se enviaron por correo a partir del 16 de octubre.

A continuación, un vistazo sobre lo que se puede esperar de las elecciones en Oregon:

5 de noviembre.

11 p.m., hora del este.

8, otorgados al ganador estatal.

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Robert F. Kennedy Jr. (We the People) vs. Cornel West (Progressive) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Randall Terry (Constitution) vs. Jill Stein (Green).

5to Distrito del Congreso: Chavez-DeRemer (R) vs. Janelle Bynum (D) y otros tres.

Medidas electorales: Medida 117 (establecer la votación por orden de preferencia).

Cámara de Representantes de Estados Unidos, Senado estatal, cámara baja estatal, fiscal general, secretario de gobierno, tesorero, alcalde de Portland y otras medidas en la papeleta.

2020: Biden (D) 56%, Trump (R) 40%. Anuncio del ganador por parte de la AP: martes 3 de noviembre de 2020, 11 p.m., hora del este.

3.051.923 (al 2 de octubre de 2024). Alrededor del 33% demócratas, 24% republicanos y 36% no están afiliados.

En las elecciones presidenciales de 2020: 80% de los votantes registrados.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2020 y 2022: Casi todos los votos fueron emitidos por correo.

Primeros votos informados, 3 de noviembre de 2020:11 p. m., hora del este.

Para la medianoche, hora del este: aproximadamente el 80% del total de los votos emitidos se había informado.

La periodista de The Associated Press Maya Sweedler contribuyó a este despacho.

