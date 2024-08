Qué hay detrás de la imagen falsa de Donald Trump con Taylor Swift como protagonista

“¡Acepto!”, escribió Trump en la publicación compartida con una imagen falsa de Taylor Swift en la que pide votar por él en las elecciones de noviembre.

El expresidente también publicó fotos de mujeres jóvenes con camisetas de “Swifties for Trump”, y compartió un artículo satírico titulado como ”Swifties Turning to Trump After ISIS Foiled Taylor Swift Concert”. Este último en referencia a una alerta de atentado contra la cantante estadounidense, por lo que tuvo que cancelar tres conciertos en Viena.

“Ese cartel ha sido generado por IA o simplemente ha sido manipulado”, declaró Hany Farid, experto de la Universidad de California, en Berkeley.

La publicación de Donald Trump con la imagen falsa de Taylor Swift. Tomada de Truth Social.

Trump además publicó un video de una supuesta fan de Taylor Swift que afirma que los fans de la cantante parecen decantarse por el republicano.

La creciente popularidad de Swift y su influencia en la audiencia joven hace que tanto demócratas como republicanos busquen su apoyo.

A quién respalda Taylor Swift

Swift no ha respaldado públicamente a ningún candidato para las elecciones 2024, pero ha apoyado a los demócratas en el pasado.

El 7 de agosto se especuló acerca del apoyo de Swift a Harris tras la publicación en su cuenta de Instagram de una fotografía sobre el escenario en la que aparecía una silueta saludando de espaldas similar a la vicepresidenta, aunque luego se descubrió que se trataba de una de las bailarinas de su gira.

La cantante respaldó al presidente Joe Biden y a su compañera de fórmula Kamala Harris en 2020. Harris será nominada formalmente como candidata demócrata en la convención nacionaldel partido en Chicago esta semana. La cantante también criticó a Trump en un documental de 2020.

Con información de Reuters y AFP.

Reuters