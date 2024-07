¿Qué pasa si Biden se retira de la carrera presidencial? Cuándo y cómo se elegiría al candidato demócrata

Escuchar

WASHINGTON.- El presidente Joe Biden enfrenta una creciente presión por parte de los líderes demócratas para reconsiderar su candidatura a la reelección. Altos demócratas se han reunido con él en los últimos días para transmitir un mensaje: la continuidad de la candidatura está perjudicando la capacidad del Partido Demócrata para controlar cualquiera de las cámaras del Congreso el próximo año. El expresidente Barack Obama ha dicho a sus aliados que las posibilidades de victoria de Biden han disminuido considerablemente.

Sin embargo, Biden y sus asesores de campaña se mantienen firmes, insistiendo en que no se retirará de la carrera. Biden dio positivo por coronavirus el miércoles y está en cuarentena en su casa de vacaciones en Rehoboth Beach, Delaware.

Si Biden tomara la extraordinaria decisión de retirarse de la carrera, los próximos días serán cruciales mientras los líderes demócratas intentan unir las diversas facciones del partido en torno a un nuevo candidato. Aquí hay algunos detalles sobre cómo podría desarrollarse el proceso.

¿Quién reemplazaría a Biden?

La vicepresidenta Harris es la candidata más probable para reemplazar a Biden en la boleta electoral, y muchos en el partido ya han señalado que aceptarían su nominación. En una conferencia de prensa de la OTAN el 11 de julio, Biden dijo que no la habría elegido como vicepresidenta “a menos que pensara que estaba calificada para ser presidenta desde el principio”.

Sin embargo, la nominación de Harris no está garantizada solo porque sea la vicepresidenta y compañera de fórmula de Biden. El Partido Demócrata es libre de elegir a otro reemplazo, como un gobernador, si sus miembros se unen en torno a otro candidato. Incluso entonces, el nominado no será oficial hasta que los delegados voten en la Convención Nacional Demócrata de mediados de agosto.

El presidente Joe Biden firma una orden ejecutiva sobre inteligencia artificial, en la Casa Blanca, el 30 de octubre de 2023. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo) Evan Vucci - AP

¿Cómo se elegiría a un nuevo nominado?

A diferencia de la renuncia de un presidente, que automáticamente promueve a su vice, que Biden se retire de la carrera no significa que Harris estará en el tope de la boleta. La mayoría de los demócratas y estrategas esperan que ella sea la sustituta más probable, pero los delegados que seleccionan al nominado presidencial en el DNC son libres de votar por cualquier candidato que deseen.

Si los demócratas no se unen detrás de alguien, se establecería la posibilidad de una convención abierta, que el partido no ha tenido desde 1968. Entonces habría una tremenda competencia política entre bastidores mientras los posibles nominados buscan el apoyo de los delegados individuales. Sin embargo, los demócratas probablemente intentarían evitar esto y consolidar el apoyo detrás de una persona antes de la convención, y muchos delegados, si no la mayoría, probablemente respaldarían al candidato preferido del partido.

Los delegados serían libres de votar por su candidato preferido. En la primera ronda de votación, solo los delegados comprometidos -alrededor de 3900- pueden votar. Si ningún candidato alcanza la mayoría, entonces los superdelegados -alrededor de 700 líderes del partido y funcionarios electos- pueden votar en rondas subsecuentes hasta que se elija a un nominado.

Además, los procedimientos para la nominación de un partido los establece el estado miembro, que tiene libertad para cambiar sus reglas en cualquier momento. En las semanas previas a la convención, el Comité de Reglas y Reglamentos del Comité Nacional Demócrata (DNC, por sus siglas en inglés) podría votar para implementar nuevas reglas que aborden lo que sucede si un candidato principal se retira antes de la convención o, si así lo desea, para vincular más estrictamente a los delegados con el candidato consensuado.

¿Qué tan rápido podría elegirse a un nominado?

Incluso si Biden y el partido respaldan a un reemplazo, nadie se convierte en el nominado oficial hasta que los delegados voten en la convención que comenzará el 19 de agosto.

El DNC debate si realizará una votación virtual que podría comenzar la primera semana de agosto para designar forlmalmente a su fórmula presidencial. Si cancela ese plan, el nominado será elegido directamente en la convención.

ARCHIVO - El presidente Joe Biden habla durante un evento en Las Vegas, el 16 de julio de 2024. (AP Foto/Susan Walsh, Archivo) Susan Walsh - AP

¿Cómo mide Harris contra Trump?

Aunque Harris es ampliamente considerada como la posible sustituta principal de Biden, las encuestas recientes encuentran poca diferencia entre cómo ella y Biden se comparan contra Donald Trump.

En un promedio de 11 encuestas post-debate de The Washington Post, Trump superó a Biden por 1,9 puntos porcentuales en promedio, lo que es similar a la ventaja de 1,5 puntos de Trump sobre Harris en estas encuestas. Cuatro encuestas mostraron a Harris con un desempeño ligeramente mejor que Biden, cuatro ligeramente peor y tres no mostraron diferencia.

Una encuesta de Washington Post-ABC News-Ipsos de este mes encontró que el 44% de los estadounidenses en general dijeron que estarían “satisfechos” si Biden se hiciera a un lado y Harris se convirtiera en la candidata demócrata, incluyendo el 70% de los demócratas e independientes con tendencia demócrata.

Kamala Harris es mencionada como la posible sucesora de Biden para la candidatura Kamala Harris

En esa misma encuesta, el 29% de los demócratas y los independientes con tendencia demócrata mencionaron a Harris como su elección para la nominación del partido si Biden se retira, mientras que el 7% mencionó al gobernador de California Gavin Newsom, el 4% nombró a la ex primera dama Michelle Obama y el 3 % mencionó al secretario de Transporte, Pete Buttigieg, y a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. La mitad de los demócratas no nombraron a nadie.

¿Qué pasaría con el dinero recaudado por Biden?

Si Biden se retira de la carrera, los dólares en su cuenta de campaña se consideran “fondos de campaña excedentes” que pueden ser contribuidos al Comité Nacional Demócrata o a un comité de gasto independiente. Pero si se retira antes de ser el nominado oficial del partido, podría enfrentar límites en la donación a otros candidatos.

El presidente Joe Biden llega a la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, el 3 de julio de 2024. El comentario inicial del presidente ante un grupo de líderes demócratas clave -que estaba en la carrera para quedarse- enfrió cualquier conversación sobre su retirada, dijeron los participantes. (Doug Mills/The New York Times) DOUG MILLS - NYTNS

Algunos abogados y operativos demócratas, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir discusiones internas, argumentan que debido a que el nombre de Kamala Harris está en la documentación presentada ante la Comisión Federal de Elecciones para establecer el comité, Biden podría ceder el control de la cuenta a Harris si se retira. Pero varios abogados republicanos de financiamiento de campañas señalaron que esa teoría legal no ha sido probada. El abogado republicano prominente Charlie Spies argumentó recientemente en el Wall Street Journal que tanto Biden como Harris tendrían que ser nominados oficialmente por su partido antes de que pudiera ocurrir una transferencia de la cuenta.

Si el Partido Demócrata elige a un nominado que no sea Harris, la campaña de Biden aún podría transferir sus fondos al DNC o a un súper PAC que tenga la intención de apoyar la nueva boleta.

El presidente Joe Biden habla en una conferencia de prensa en el último día de la cumbre de la OTAN en Washington, el 11 de julio de 2024. Jacquelyn Martin - AP

¿Qué pasa si Biden se retira después de la convención?

Si un candidato demócrata se retira después de la convención, las reglas del partido son más claras. Si el candidato renuncia, muere o no puede postularse a la presidencia por alguna otra razón, el Comité Nacional Demócrata (que consulta con los líderes demócratas del Congreso y la Asociación de Gobernadores Demócratas) llena la vacante.

Pero retirarse de la carrera después de la convención podría plantear varios desafíos; especialmente dejaría a cualquier nuevo candidato muy poco tiempo para organizar una campaña, al tiempo que permitiría que la angustia por Biden se prolongue otros dos meses.

Agencia AP y diario The Washington Post

