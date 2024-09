¿Quién gana en EE.UU.? Así están las encuestas entre los candidatos hoy, domingo 29 de septiembre

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se acercan y los resultados de las encuestas muestran una tendencia respecto de las preferencias y la intención de voto de los electores, que en su mayoría favorecen a los demócratas.

Los comicios, que se realizarán el próximo martes 5 de noviembre de 2024, enfrentan a la candidata demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump.

Según una reciente encuesta publicada en NBC News en conjunto con otras cadenas norteamericanas, Harris gana impulso y desafía a Trump. La vicepresidenta lidera la lista de votantes latinos frente al expresidente, pero esa ventaja ha disminuido al nivel más bajo de los demócratas en los últimos cuatro ciclos presidenciales, según el sondeo nacional de NBC News/Telemundo/CNBC.

Proyección de electores con base en las encuestas en cada estado al 26/9/24.

Qué dicen las encuestas entre Trump y Kamala

Según la encuesta de NBC News/Telemundo/CNBC, Harris cuenta con un 54% de apoyo entre los votantes latinos registrados, mientras que Trump obtiene un 40% y otro 6% dice que no está seguro o que no votará. El margen de error de la encuesta es de más o menos 3,1 puntos porcentuales.

Si bien la ventaja de 14 puntos de Harris es una mejora respecto de la posición del presidente Joe Biden cuando encabezaba la lista, sigue siendo inferior a las ventajas anteriores que disfrutaron los candidatos presidenciales demócratas en 2012 (por 39 puntos), 2016 (50 puntos) y 2020 (36 puntos), según los datos de encuestas fusionados de NBC de esos ciclos pasados.

En general, la carrera presidencial de 2024 se parece mucho a la de hace cuatro años, coinciden las encuestas, con el candidato demócrata más popular que el candidato republicano, el electorado aún profundamente polarizado y el resultado final incierto.

En el promedio de encuestas de FiveThirtyEight, la demócrata supera al republicano por un margen de 2,8%. FiveThirtyEight

La actualización de FiveThirtyEight al 29 de septiembre, que evidencia el promedio de cada candidato en cuanto a los sondeos a nivel nacional, muestra que la demócrata supera al expresidente por 2,8 puntos, con un 48,5% de la preferencia, contra un 45,7% del empresario. Los últimos datos que fueron tomados por el sitio son de encuestas realizadas entre el 25 y 28 de este mes.

Los temas que importan a los votantes

Por su parte, la nueva encuesta nacional de Fox News muestra que la vicepresidenta tiene una ventaja de dos puntos ante su rival, con el 50% de la preferencia, en contra del 48% de Trump. Es así que el reciente sondeo revela un cambio de tres puntos porcentuales entre los votantes registrados en la contienda presidencial de 2024 desde mediados de agosto, cuando el republicano estaba arriba por un punto porcentual.

Como la economía sigue siendo el principal problema general para los votantes, Fox News evidencia que los precios altos serán el principal factor que impulsará a los votantes a emitir su voto este otoño.

Al menos 6 de cada 10 votantes afirman que los precios de los alimentos (66%) y los costos de la vivienda (60%) son un problema importante para su familia. En mayo, esas cifras eran del 62% para los alimentos y del 47% para los costos de la vivienda.

Los estados clave y el voto en EE.UU.

Según The New York Times, si los resultados coinciden con las encuestas de hoy, Kamala Harris alcanzaría los 270 votos electorales necesarios.

El análisis del sondeo afirma que Trump podría ganar fácilmente si suma terreno en estados clave. No sería raro que las encuestas cambien de dirección o se equivoquen a su favor, aunque, por supuesto, eso no está garantizado.

A la fecha la batalla en los estados bisagra sigue reñida en EE.UU. FiveThirtyEight y The Times

Nate Cohn, analista político en jefe de The New York Times, señala que a pesar del desempeño favorable de Harris en el debate, no ganó mucho terreno en sus nuevas encuestas a nivel nacional, en comparación con los sondeos anteriores.

“Las nuevas encuestas del Times/Siena realizadas después del debate en los estados clave de Michigan y Wisconsin, así como en Ohio y el segundo distrito congresual de Nebraska, siguen mostrando que se trata de una elección extremadamente reñida” . Afirma el analista del The New York Times.

LA NACION