Rafa Márquez espera a una poderosa Colombia en su estreno como DT de México

En la víspera de su debut como director técnico de la selección mexicana, Rafael Márquez está preparado para toparse con una versión renovada de Colombia, que suele complicar a México y de la que destaca su velocidad y fuerza.

México jugará este sábado por primera vez en Baltimore, noreste de Estados Unidos, con la particularidad de arrastrar una racha de cuatro derrotas consecutivas contra Colombia.

"Hablar de jugadores colombianos es hablar de velocidad y fuerza, físicamente son bastante potentes. Colombia se nos ha dificultado, no hemos podido ganarle desde 2010", dijo Márquez el viernes en conferencia de prensa.

Aunque el entrenador argentino Néstor Lorenzo llamó a 15 nuevos jugadores para la selección cafetera, Márquez no se confía y espera que Colombia siga siendo un rival peligroso.

"Que sea una selección con caras nuevas no quiere decir que vaya a cambiar en lo más mínimo (...) Colombia es un equipo atrevido y directo en el juego, que tiene rupturas y velocidad. Tenemos que tener mucho cuidado", dijo Márquez.

El estratega azteca reconoció la calidad de James Rodríguez, recién retirado de la selección cafetera, pero espera que otros como Jhon Arias asuman la responsabilidad de orquestador.

"Arias es un jugador de mucha calidad y mucho talento, es muy determinante, capaz de ponerte pelotas para definir, ahora hará de James y pondrá todo su talento para intentar hacer daño en nuestro campo", comentó.

En cuanto al desempeño del equipo mexicano en el primer partido bajo su mando, Márquez señaló que dará continuidad al orden y estilo mostrados en el Mundial 2026.

"Habrá que perfeccionar un poco todo, desde inicio de juego, progresión, finalización, en la parte defensiva se hizo un gran trabajo en el Mundial, en el que recibimos tres goles", apuntó.

A pesar de haber sido jugador del multilaureado FC Barcelona entre 2003 y 2010, y de haber dirigido al Barcelona Atletic, Márquez advirtió que no pretende imponer en el Tri el estilo blaugrana.

"¿A quién no le gustaría jugar como el Barcelona? Yo fui jugador del Barcelona, pero no tienes la materia prima. Yo me adapto a lo que tengo", remató.