Ranger Suárez lanza siete entradas, Abreu pega doble de dos carreras y Boston vence 5-1 a Reales

Boston (AP) — Ranger Suárez ponchó a ocho en siete entradas con pelota de una carrera, su compatriota venezolano Wilyer Abreu conectó un doble de dos carreras para romper el empate y los Medias Rojas de Boston vencieron el sábado 5-1 a los Reales de Kansas City para frenar una racha de tres derrotas.

Nick Sogard pegó un doble impulsor de una carrera, mientras que Adley Rutschman y Caleb Durbin añadieron sendos sencillos productores por los Medias Rojas, que están cómodamente en el segundo de los tres puestos de comodín de la Liga Americana.

Carter Jensen conectó su 24to jonrón por Kansas City, que ganó el primer juego de la serie el viernes por la noche.

Tras una apertura sin carreras en siete entradas para imponerse 1-0 en Baltimore el 4 de septiembre, Suárez (7-4) permitió cinco hits y no otorgó bases por bolas.

Al continuar su sólida racha desde que fue incorporado a la rotación a mediados de julio, el derecho de los Reales Randy Dobnak (3-4) limitó a los Medias Rojas a una carrera y cuatro sencillos antes de ser retirado con dos en base y dos outs en la sexta.

Abreu recibió al relevista Anthony Gose con su doble, que pegó en una puerta de garaje en lo profundo del jardín central.