Rangers anotan seis en el quinto inning para vencer 6-2 a Diamondbacks y seguir en la pelea

PHOENIX (AP) — Ezequiel Durán conectó un sencillo de dos carreras y Wyatt Langford pegó un jonrón solitario durante una quinta entrada de seis anotaciones para que los Rangers de Texas doblegaran el sábado 6-2 a los Diamondbacks de Arizona e igualaran la serie de tres juegos.

Los Rangers mejoraron a una foja de 73-76 y están apenas a dos juegos del último comodín de la Liga Americana pese a tener un récord por debajo de .500.

Arizona cayó a 79-70 y está a 1,5 juegos de los Padres de San Diego en la disputa por el último comodín de la Liga Nacional.

Texas aprovechó una apretada decisión tras la repetición que se resolvió a su favor durante la decisiva quinta entrada.

Los D-backs creían haber salido del apuro con la pizarra igualada 1-1 después de completar una doble matanza que habría terminado la entrada, pero el umpire de primera base Bill Miller decretó a Corey Seager quieto en la inicial, al señalar que el pie del lanzador Brandon Pfaadt no estaba sobre la base.

Arizona impugnó la decisión, pero la revisión de video resultó inconclusa y se mantuvo el fallo de Miller.

Tras la revisión, los Rangers anotaron cinco carreras más. El sencillo de dos carreras de Durán estuvo entre los batazos oportunos.

Pfaadt (7-3) permitió seis carreras con 10 hits en 6 2/3 entradas, en las que ponchó a siete.