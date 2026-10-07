Reclusa que sobrevivió a ejecución fallida en EEUU está consciente y esposada a la cama

Una mujer condenada a la pena de muerte en Estados Unidos, que sobrevivió a la ejecución, está consciente y esposada a su cama de hospital, a la espera de su suerte, informaron sus abogados.

Christa Pike, de 50 años, es capaz de hablar, aseguró su abogada a la prensa.

Cuando era adolescente secuestró y torturó hasta la muerte a una compañera, con la complicidad de su pareja. Fue juzgada y condenada a muerte en 1996, una pena que tardó tres décadas en ser ejecutada, tras largas apelaciones.

Pike recibió hace una semana dos dosis supuestamente letales de pentobarbital en la cárcel de Tennessee.

Sobrevivió a las dos inyecciones y fue transferida de urgencia a un hospital, en estado crítico.

Pike se sobrepuso, "recobró la conciencia y habla de forma limitada", dijo su abogada, Luke Ihnen, en una audiencia judicial, en la que también reveló que su cliente fue esposada.

"El personal médico ha pedido que se le retiren las esposas y se les ha denegado esa solicitud", dijo Ihnen.

Un anestesiólogo contratado por los abogados de Pike como perito antes de su ejecución dijo a la BBC que ya no estaba conectada al respirador.

No tiene "ningún recuerdo, creo, del intento de ejecución", señaló Joel Zivot, y añadió que Pike sabe cómo se llama y cree que actualmente es septiembre.

"Su pronóstico sigue siendo incierto, pero, como mínimo, esperamos una larga recuperación", dijeron sus abogados el martes.

Al mismo tiempo pidieron al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que conmute la condena de Pike por cadena perpetua.

El tribunal ordenó a las autoridades penitenciarias estatales que preserven todas las pruebas relacionadas con la ejecución fallida, incluidos suministros médicos, desechos y grabaciones de audio y video.

La ejecución fallida de Pike reavivó el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos.

Lee suspendió las ejecuciones en Tennessee a la espera de una investigación independiente y el jefe del sistema penitenciario del estado dimitió.

El departamento de Correcciones de Tennessee, encargado del sistema de prisiones para adultos, ha sostenido que siguió el protocolo establecido.

El estado de Texas tiene previsto llevar a cabo una ejecución este miércoles, la primera en Estados Unidos desde el intento de aplicar la pena de muerte a Pike.

Jamaal Howard deberá recibir inyección letal por matar a un empleado de tienda durante un robo en el año 2000.

Sus abogados han tratado de lograr el aplazamiento de su ejecución, citando el caso de Pike.

– La primera en sobrevivir –

El anestesiólogo Zivot afirmó en un artículo en The New York Times que Pike tiene venas pequeñas, lo que habría dificultado la inserción de una vía intravenosa para administrar pentobarbital, un sedante que suprime la respiración.

Según los abogados de la mujer, sus brazos se pusieron morados durante la ejecución y ella informó de una sensación de ardor.

Estas son indicaciones, dijo Zivot, de que parte del pentobarbital había entrado en el tejido de sus brazos y no en su torrente sanguíneo.

El pentobarbital utilizado en su ejecución también podría haber estado degradado, añadió.

El Death Penalty Information Center, que publica datos y análisis sobre la pena de muerte en Estados Unidos, afirmó que Pike fue la primera reclusa en sobrevivir después de recibir inyecciones con dosis letales de fármacos de ejecución.

Pike tenía 18 años cuando ella y su novio golpearon y mataron a Colleen Slemmer, de 19 años, en un campamento de formación profesional.

El asesinato acaparó la atención nacional después de que el cuerpo de Slemmer fuera hallado golpeado y mutilado con un pentagrama, símbolo que a menudo se considera satánico, grabado en el pecho.

Pike habría sido la primera mujer ejecutada por el estado de Tennessee en más de 200 años.

Sin contar su caso, Estados Unidos ha ejecutado a 29 personas este año, todas realizadas mediante inyección letal.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de EE.UU., mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias.

El Pentágono dijo el lunes que el presidente Donald Trump aprobó la ejecución de Nidal Hasan, un psiquiatra del Ejército estadounidense que mató a 13 personas e hirió a más de dos decenas en Fort Hood, Texas, en 2009.

La ejecución de Hasan por fusilamiento, programada para el 3 de diciembre, sería la primera realizada por las fuerzas armadas de Estados Unidos desde 1961.