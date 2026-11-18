El cuadro "Betonte Ecken" de Vassily Kandinsky fue vendido por 85,8 millones de dólares en la casa de subastas Christie's el martes en Nueva York, un récord para este pionero del arte abstracto.

Con esta pintura realizada entre 1922 y 1923 -un periodo clave en el surgimiento del arte abstracto-, Kandinsky (1866-1944) ambicionaba crear una "obra de arte total", trasladando al lienzo las nociones de melodía, ritmo y armonía a través de las formas, las líneas y los colores.

El anterior récord para este artista nacido en Rusia lo ostentaba su trabajo "Murnau mit Kirche II" (1910), adjudicado por unos 45 millones de dólares en la casa Sotheby's de Londres en marzo de 2023.