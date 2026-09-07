Recuperan la caja negra del avión de Amazon que se salió de la pista en Miami

Las autoridades recuperaron las cajas negras de un avión de carga de Amazon que se salió de la pista tras aterrizar en Miami en un incidente que dejó al menos cinco muertos, informó el lunes la directora de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

"Pudimos recuperar el registrador de datos de vuelo y el registrador de voz de cabina", y los dispositivos estaban siendo enviados a la Junta para su análisis, dijo a periodistas la presidenta del comité de seguridad, Jennifer Homendy, sobre el accidente del domingo en el que el Boeing 767 se estrelló contra una furgoneta que transportaba a siete personas y también golpeó otro vehículo.