Redadas y malestar económico alimentan descontento latino y abren vía a demócratas en Texas

En el sur de Texas, inglés y español conviven en una misma oración y familia. En esta región de mayoría latina e históricamente demócrata, Trump ganó en 2024. Pero el mapa político podría cambiar en las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre.

El domingo, unas 8.000 personas se reunieron en Weslaco, frontera con México, para apoyar al tridente demócrata: James Talarico, candidato al Senado; Gina Hinojosa, aspirante a gobernadora, y Bobby Pulido, cantante y postulante a la Cámara de Representantes.

Hinojosa y Pulido nacieron en el Valle del Río Grande, allí donde los sombreros y las botas se mezclan con la música ranchera y texana, los tacos de desayuno son una institución y el muro fronterizo es parte del paisaje.

También está Talarico, un seminarista presbiteriano quien desafía tres décadas de dominio republicano en Texas y su eventual triunfo puede ser clave para el control del Senado. Se enfrenta en apretada competencia al aún fiscal general del estado, Ken Paxton.

La estrategia del tridente es priorizar las dificultades económicas por sobre los partidos. "Mi agenda es volver a lo esencial. No estas guerras culturales, no es atacar a diferentes grupos de texanos. Es impulsarlos y ofrecerles oportunidades y prosperidad", dijo Hinojosa.

En 2024 Trump ganó en los cuatro condados del valle con hasta un 56%. Pero recientes encuestas detectan descontento con su gestión económica y sus políticas migratorias que implican redadas que inquietan a la comunidad latina.

"Mucha gente en el valle fue persuadida por el mensaje de los republicanos. Pensaron que no les haría daño y votaron por ellos y luego nada mejoró, la economía cayó, ICE y todo eso (las redadas migratorias). La gente aún tiene dificultades en salud, combustible, alimentos", dijo Diego Ayala, de 26 años, propietario de un negocio de jardinería.

El 3 de noviembre los estadounidenses elegirán a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernaciones.

Los demócratas celebran el ritmo de votación anticipada en Texas: más de 5,1 millones de personas habían votado hasta el 27 de octubre, el 26,8% de los electores registrados, según la Secretaría de Estado de Texas.

"No hay nadie en esta sala que no conozca a alguien que haya sido detenido o bloqueado por ser indocumentado, y la gente está harta. Es la primera vez en 10 años que los latinos están acudiendo masivamente a las urnas aquí en Texas. Ya se ve a jóvenes latinos votando más que sus propios padres en el Valle del Río Grande", dijo María Teresa Kumar, presidenta de la ONG Voto Latino.

- Temor a votar -

Trump asegura que es él quien puede evitar la derrota y ha recorrido el país y visitado Texas hasta tres veces el último mes.

Su administración ha promovido investigaciones sobre posibles votos de personas sin ciudadanía estadounidense y ha ofrecido recompensas por información que conduzca a una detención y condena por fraude electoral.

Organizaciones de derechos civiles han advertido que la posible presencia de agentes federales en los centros de votación podría intimidar a electores. El sábado, la organización Poder Latinx realizó una jornada informativa en McAllen y ofreció su apoyo a quienes no se sientan cómodos votando solos.

"No queremos que nadie se sienta intimidado en las urnas. Queremos asegurarnos de que conozcan sus derechos y que no permitan que la presencia policial les impida votar. Usted sabe que, como votante registrado y ciudadano, tiene derecho a emitir su voto en un espacio seguro", dijo Vianey Preciado, su directora en Texas.

Nicolás Hernández, de 39 años, dice que hay que salir a apoyar en "tiempos turbulentos".

"La gente está siendo oprimida por muchas razones, especialmente bajo esta administración. Y tenemos que estar aquí para mostrarles nuestro apoyo, que nos importan y que estamos haciendo todo lo posible de nuestra parte, votando", consideró.

- Traición -

Benny Meléndez, empresario texano e hijo de padres mexicanos, votó por Trump en 2024 para castigar a Joe Biden, su candidato anterior. Consideraba que el demócrata había descuidado la frontera y postergado una necesaria reforma migratoria.

Pero las redadas de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han espantado a sus trabajadores. Tiene varias obras atrasadas, dice, mientras muestra una casa a medio construir en San Juan.

"Castigamos al demócrata votando por el republicano. Pero los republicanos nos traicionaron, entonces por eso también los vamos a castigar votando demócrata ahora. Para que los dos partidos aprendan que, si se vuelven a meter con el hispano y los latinos, no solamente van a perder dinero, van a perder poder político", aseguró.