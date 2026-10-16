Reembolso de aranceles e intereses de la deuda agravan déficit fiscal de EEUU en 2026

El déficit fiscal de Estados Unidos aumentó durante el ejercicio fiscal concluido en septiembre, acentuado por el reembolso de los aranceles aduaneros tras su anulación por la Corte Suprema y por los intereses cada vez más elevados sobre la deuda estadounidense.

Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 el déficit público de la primera economía mundial aumentó un 12% con respecto al año anterior, hasta alcanzar 1,992 billones de dólares, es decir, cerca de 220.000 millones de dólares más que en 2025, según datos publicados el viernes por el Departamento del Tesoro.

En estas condiciones, el déficit del Estado federal representa alrededor del 6,2% del producto interior bruto (PIB) en 2026, frente al 5,9% en 2025. Se trata, sin embargo, de una estimación, dado que aún no se han publicado las cifras del PIB correspondientes al periodo.

En total, el gasto aumentó en 386.000 millones de dólares, es decir, el doble que los ingresos (169.000 millones de dólares).

Durante el periodo, el reembolso de los aranceles supuso 145.000 millones de dólares adicionales para el Estado federal.

Estas devoluciones son consecuencia de la anulación judicial a principios de año de la mayor parte de los derechos de aduana impuestos por Donald Trump, que el año anterior habían permitido recaudar 202.000 millones de dólares.

Los intereses de la deuda pública estadounidense también aumentaron en el último año en 144.000 millones de dólares (+12%), hasta alcanzar un total de 1,360 billones de dólares.

La deuda pública estadounidense superó durante el año la cota de los 40 billones de dólares, llegando a 41,172 billones de dólares al 30 de septiembre.

El bono del Tesoro a 10 años, título de referencia del mercado, pasó así de menos del 4% de rendimiento anual en octubre de 2025 a más del 5,20% a finales de septiembre de 2026.

Entre otros gastos, los de defensa aumentaron en 48.000 millones de dólares, un 6%, principalmente debido al conflicto en Oriente Medio.

En cuanto a los ingresos, el buen comportamiento de la economía estadounidense permitió un importante aumento de la recaudación fiscal, en particular entre las personas físicas, que aportaron en total más de 270.000 millones de dólares adicionales, lo que permitió compensar parcialmente el incremento del gasto.