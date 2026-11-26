El regreso de Jensen Huang a Nvidia motivó una nueva ola de videos de parodia creados con inteligencia artificial, y convirtió al CEO del gigante estadounidense de los semiconductores en uno de los protagonistas más visibles del fenómeno de los montajes hiperrealistas falsos.

Huang renunció como director ejecutivo de Nvidia el 12 de noviembre en medio de un escándalo de adulterio, presunto espionaje y contrabando. Desde entonces, clips virales generados con IA lo mostraban en tramas de gánsteres al estilo Bollywood, números musicales y escenas junto a la supuesta espía.

La reincoporación de Huang el lunes, tras la extraordinaria intervención del presidente estadounidense Donald Trump, desencadenó una nueva camada de 'deepfakes' en plataformas de redes sociales, incluida X de Elon Musk.

En uno de los montajes que parecen reales Huang reemplaza al difunto dictador iraquí Sadam Husein en un video de una purga real. Otro lo muestra saliendo de un ataúd con la leyenda: "Es hora de la revancha". En otro clip, el ejecutivo entra triunfalmente a un escenario ante una multitud eufórica bajo la leyenda: "El rey ha vuelto".

Nvidia dijo que restituyó a Huang después de recibir información del gobierno estadounidense según la cual no representa un riesgo para la seguridad nacional.

Según expertos, la avalancha de videos hiperrealistas falsos, que en gran medida generó risas más que temor a la desinformación, ilustró cómo las herramientas de IA han permitido que los usuarios de redes sociales generen, mediante animación, casi cualquier cosa que puedan imaginar.

"Los 'deepfakes' se están utilizando para difundir desinformación", dijo a la AFP Joshua Tucker, codirector del Centro de Redes Sociales, IA y Política de la Universidad de Nueva York.

"Pero la IA se usa simultáneamente (...) de formas creativas sin intención de engañar", aclaró.

La situación también resaltó una paradoja: Huang, uno de los principales impulsores de la revolución de la inteligencia artificial se ha convertido en uno de los personajes más recurrentes de los contenidos falsos generados por esa misma tecnología.

"Es irónico que, sin Nvidia, generar millones de estos memes de IA no sería posible", decía un comentario lleno de emojis en un deepfake de IA que circulaba en Instagram. "En cierto sentido, Jensen está haciendo a Nvidia más rica con su propio escándalo".

Sin embargo, no todo clip falso generado con IA era motivo de risa.

También circularon en las redes sociales afirmaciones falsas, como la versión de que Colette Kress, exdirectora ejecutiva interina de Nvidia, pidió un boicot de la empresa liderado por mujeres tras la restitución de Huang, una acusación que verificadores de información calificaron de engañosa.