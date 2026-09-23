Reino Unido y EE.UU. preparan asociación contra ataques cibernéticos

El Reino Unido y Estados Unidos trabajan en una asociación con la finalidad de usar la inteligencia artificial (IA) para proteger las infraestructuras clave de ambos países contra los ataques cibernéticos, anunció el martes el primer ministro británico, Andy Burnham.

Ante la Asamblea General de la ONU, Burnham indicó además que los países miembro del G20 prevén iniciar la elaboración de estándares de seguridad de IA bajo la venidera presidencia del Reino Unido en 2027.

"Trabajaremos para acordar un único conjunto de principios y estándares globales que garanticen la transparencia y el acceso que necesitamos para mejorar nuestro nivel de preparación y asegurar que el desarrollo de la IA sea seguro", dijo el primer ministro británico.

Este compromiso busca poner en marcha un proceso reclamado por numerosas naciones, pero al que se opone Estados Unidos. El mandatario Donald Trump ve en ello una pérdida de soberanía y un obstáculo al desarrollo acelerado de la IA estadounidense.

"Puedo anunciar hoy que voy a poner a la IA en el corazón de la presidencia del Reino Unido en el G20 el próximo año", declaró Burnham.

El G20 está compuesto por 19 naciones más la Unión Europea y la Unión Africana, y se creó tras la crisis financiera asiática de 1997-1998 para reforzar la estabilidad económica mundial.

El Reino Unido ha invertido desde hace varios años en la evaluación y supervisión de los modelos más avanzados de IA, pese a no contar con ninguna empresa capaz de rivalizar con los gigantes estadounidenses y chinos en la materia.

Las infraestructuras sanitarias británicas ya han sido objeto de varios ciberataques de gran envergadura, que afectaron especialmente a decenas de hospitales en 2017 y 2024. Algunos de ellos se han atribuido a grupos vinculados con Rusia.

La posición de Burnham contrasta con la que reiteró más temprano el martes, en el mismo estrado, el presidente Trump.

El republicano rechazó "cualquier intento de construir un proyecto globalista para controlar la inteligencia artificial", en su discurso en la Asamblea General.

El lunes, sin embargo, los dirigentes de más de 20 países, entre ellos Canadá, Alemania y Australia, habían abogado por una mayor supervisión y por la posible creación, bajo los auspicios de la ONU, de un organismo internacional de regulación.