Rendimiento de bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años alcanza 5% por primera vez desde 2023

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años alcanzó el 5% el lunes, con los precios del petróleo subiendo aún más en medio de una guerra en Oriente Medio que ha empeorado las perspectivas de inflación.

Hacia las 14.30 GMT, el rendimiento se situaba en 5,01%, su nivel más alto desde octubre de 2023.

El movimiento en el mercado de bonos se produjo mientras los precios del petróleo avanzaban alrededor de 4%, después de que Arabia Saudita cerrara su oleoducto Este-Oeste -una ruta clave de exportación tras el cierre por parte de Irán del estrecho de Ormuz- a raíz de ataques con drones de los hutíes de Yemen.

La subida del precio del petróleo, que implica que ambos contratos principales de crudo -el Brent y el WTI- se sitúen ahora por encima de los 100 dólares por barril, ha alimentado las expectativas de que la Reserva Federal subirá las tasas de interés el miércoles para contrarrestar la inflación.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 30 años, en tanto, se encuentra actualmente en su nivel más alto en casi 20 años.

Además del encarecimiento del petróleo, los analistas han señalado al déficit fiscal de Estados Unidos como factor que impulsa el rendimiento de los bonos -el interés que paga el deudor-. La subida de estos rendimientos o "yields" en inglés, empuja las tasas de interés al alza.