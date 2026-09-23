Representante de Dolly Parton acusa al sobrino de la cantante de amenazas

El representante de la cantante estadounidense Dolly Parton acusó a un sobrino de la estrella country de proferir amenazas violentas y solicitó una orden de restricción en su contra, en un caso que involucra su patrimonio.

Parton murió el mes pasado, a los 80 años. Hubo múltiples homenajes en su recuerdo.

La disputa se conoció luego de que Danny Nozell, quien fue el representante de la cantante, solicitó una orden de alejamiento contra Bryan Seaver, sobrino de Parton.

Alegó que Seaver llevaba a cabo una "campaña de amenazas cada vez más intensa" para extorsionar a la gran empresa que administra el legado de la cantante, que incluye un parque de diversiones, un hotel y un museo que se inaugurará próximamente.

Seaver, quien dio a conocer la noticia de la muerte de Parton en un emotivo video, se había encargado de su seguridad durante años, pero fue despedido abruptamente la semana pasada, según el medio TMZ.

Eso llevó a Seaver a criticar a Nozell. TMZ citó a Seaver diciendo que estaba "consternado por las acciones inesperadas y, hasta ahora, inexplicables".

Pero documentos judiciales presentados el martes alegan que esa consternación se transformó en amenazas. El diario The New York Times reportó un mensaje de texto de Seaver en el que advertía que se convertiría en "la mano de la venganza".

De concederse, la orden obligaría a Seaver a mantenerse alejado de las propiedades de la empresa de Parton y le prohibiría contactar con el personal y los socios comerciales, según el New York Times.