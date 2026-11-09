Representante republicano presenta moción de destitución contra jefe del Pentágono

Un representante republicano presentó el lunes una moción para destituir al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, apenas unos días después de la estrepitosa derrota del partido del presidente Donald Trump en las elecciones de mitad de mandato.

El congresista de Kentucky Thomas Massie, un legislador enemistado con Trump, present cargos de destitución contra Hegseth, acusado de librar la guerra en Irán sin autorización del Congreso y de abusar de sus poderes como jefe del Pentágono.

La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, podría votar este mismo miércoles. Algunos legisladores del partido de Trump han señalado que podrían unirse a los demócratas para apoyar los cargos.

La destitución es muy poco probable, porque aunque pudiera ser aprobada por la Cámara de Representantes, donde aún hay una mayoría republicana, faltaría lograr la aprobación del Senado, donde son necesarios dos tercios de la cámara, también bajo control republicano hasta enero.

Además, el presidente debería estar de acuerdo y sancionarla.

Los demócratas arrasaron en las elecciones, en ambas cámaras del Congreso, y los expertos lo ven como un voto de castigo por la guerra en Irán y el aumento de los precios del combustible.

Los republicanos conservarán el control del Congreso hasta que los legisladores recién elegidos asuman sus cargos el 3 de enero, pero su derrota abrumadora ha alimentado las recriminaciones y debilitado la disciplina del partido.

Algunos legisladores republicanos que perdieron sus escaños también podrían ausentarse de las votaciones, lo que potencialmente facilitaría la aprobación de la medida de destitución.

- "Sí rotundo" -

Massie es un crítico declarado de Trump, y en esta maniobra legislativa se intuyen motivos de venganza política personal.

Trump pidió el voto contra su rival en unas primarias del partido republicano, y Massie perdió la posibilidad de volver a presentarse para ser reelegido.

Los republicanos aún podrían intentar bloquear la propuesta de Massie mediante una votación de procedimiento.

Massie acusa a Hegseth de violar la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que limita la capacidad del presidente para involucrar a las fuerzas estadounidenses en hostilidades sin la aprobación del Congreso.

También alegan mala conducta relacionada con víctimas civiles y operaciones militares en Yemen y Venezuela.

La Casa Blanca alega que Trump tiene la misma prerrogativa que anteriores presidentes.

El presidente demócrata Bill Clinton ordenó bombardeos contra fuerzas serbias en marzo de 1999, en el marco del conflicto en la ex-Yuglosavia, sin pedir autorización al Congreso.

El también demócrata Barack Obama también lanzó una intervención militar en Libia en 2011, de nuevo sin pasar por el Poder Legislativo.

El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, que se espera que se convierta en presidente de la Cámara en enero, respaldó el juicio político el domingo.

"Para mí es un sí rotundo a la resolución contra Hegseth", dijo Jeffries a ABC News.

Varios republicanos han expresado su descontento con Hegseth sin comprometerse a destituirlo.

El congresista de Arkansas French Hill dijo el domingo que quería escuchar el debate antes de decidir si las acusaciones justificaban la destitución.

Solo dos secretarios han sido sometidos a juicio político en la historia de Estados Unidos, y ninguno fue destituido por el Senado.

Hegseth ha descalificado el esfuerzo de destitución de Massie como una "farsa", calificando al congresista de "resentido" y acusando a sus oponentes de buscar la destrucción política.

El Pentágono anunció una rueda de prensa de Hegseth el martes.