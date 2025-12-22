Republicanos de Florida piden a Trump no permitir perforaciones petroleras frente a sus costas

WASHINGTON (AP) — La delegación del Congreso de Florida, dominada por republicanos, está instando a la administración de Trump a abandonar un plan que permitiría nuevas perforaciones petroleras por primera vez en décadas frente a la costa del estado.

Una carta firmada por los senadores republicanos Rick Scott y Ashley Moody, así como por los 28 representantes de Florida, afirma que el plan del Departamento del Interior pondría en riesgo la próspera industria turística del estado y perturbaría las operaciones militares en un área de entrenamiento.

"En 2020, usted tomó la decisión correcta al usar la acción ejecutiva para extender la moratoria sobre el arrendamiento de petróleo y gas en las costas del Golfo y este de Florida hasta 2032, reconociendo el increíble valor que las costas prístinas de Florida tienen para la economía, el medio ambiente y la comunidad militar de nuestro estado", escribieron los legisladores en una carta el jueves al presidente Donald Trump.

La carta representa una rara oposición al presidente republicano por parte de los legisladores de su propio partido y demuestra la importancia que tienen las playas y aguas costeras para la economía de Florida.

La carta no critica a Trump, cuya propiedad Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, no se vería afectada por el plan de perforación. En cambio, los legisladores elogiaron la acción de Trump durante su primer mandato, cuando impuso una moratoria sobre la perforación en el este del Golfo de México hasta 2032 después de una oposición similar de los legisladores de Florida a un plan de perforación anterior.

La moratoria recibió un abrumador apoyo bipartidista, señalaron los legisladores.

"Le instamos a mantener su moratoria existente y de seguir excluyendo a las costas de Florida para el arrendamiento de petróleo y gas. La economía, el medio ambiente y la preparación militar de Florida dependen de este compromiso", escribieron.

El secretario del Interior Doug Burgum anunció un plan de perforación de cinco años el mes pasado que incluye nuevas perforaciones petroleras frente a las costas de California y Florida por primera vez en décadas. El plan, que los críticos dicen podría dañar las comunidades y ecosistemas costeros, surge mientras Trump busca expandir la producción de petróleo para lograr una "supremacía energética" en el mercado global.

La industria petrolera ha estado buscando acceso a nuevas áreas en alta mar, incluidas el sur de California y frente a la costa de Florida, como una forma de impulsar la seguridad energética y los empleos. El gobierno federal no ha permitido perforaciones en aguas federales en el este del Golfo de México, que incluye la costa de Florida y parte de la costa de Alabama, desde 1995, debido a preocupaciones sobre derrames de petróleo. California tiene algunas plataformas petroleras en alta mar, pero no ha habido nuevos arrendamientos en aguas federales desde mediados de la década de 1980.

El Departamento del Interior propuso dos ventas de arrendamiento cerca de Florida, en 2029 y 2030.

La propuesta de perforación generó oposición bipartidista en Florida, donde un portavoz del gobernador republicano Ron DeSantis dijo que la administración de Trump debería reconsiderar.

Scott, el senador principal del estado, declaró en X el viernes que está "orgulloso de liderar a toda la delegación del Congreso de Florida al pedirle a @POTUS que continúe su compromiso de seguir excluyendo las costas de Florida para la perforación de petróleo".

Una portavoz del Departamento del Interior indicó en un correo electrónico que, "aunque no comentamos sobre la correspondencia del Congreso a través de los medios, el Departamento del Interior toma en serio toda la correspondencia del Congreso y revisa cuidadosamente cada asunto".

El departamento está aceptando comentarios públicos hasta finales de enero sobre el plan de perforación, que incluye hasta 34 posibles ventas de arrendamiento en alta mar a nivel nacional para 2031. Eso incluye 21 ventas frente a la costa de Alaska, siete en el Golfo de México y seis a lo largo de la costa del Pacífico.

Las nuevas perforaciones frente a la costa de Florida estarían al menos a 160 kilómetros (100 millas) de la costa en una región recién designada del Golfo Sur-Central, adyacente a miles de pozos y cientos de plataformas de perforación en el centro del Golfo de México.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.