Republicanos deben prepararse para investigaciones demócratas, aconseja líder legislativo

Los republicanos de la Cámara de Representantes deben prepararse para las investigaciones de la nueva mayoría demócrata y para ello tienen que compilar el máximo de documentos y líneas de defensa posibles, de acuerdo a una carta enviada este jueves por el jefe su bancada, Steve Scalise.

"Les pido que comiencen a hacer un inventario de los asuntos en los que prevén que [los demócratas] centrarán sus esfuerzos de supervisión", adviertió Scalise a los jefes de todos los comités de la Cámara de Representantes en una misiva a la que tuvo acceso la AFP.

Las elecciones de mitad de mandato del pasado martes dieron a los demócratas una amplia mayoría en las dos Cámaras del Congreso.

A partir del 3 de enero, los demócratas, que podrían superar los 250 escaños (de 435) en la Cámara de Representantes, asumirán la jefatura en todos los comités.

La polarización política en Estados Unidos ha ido en aumento y a cada cambio de ciclo político, la mayoría congresista abre investigaciones sobre sus predecesores.

Scalise advierte a sus correligionarios que los demócratas supuestamente utilizarán sus poderes para "acosar al presidente, a su familia y a los miembros de su gabinete" y que además "tratarán de destruir a nuestros aliados".

El anunciado jefe de la bancada demócrata, Hakeem Jeffries, denunció tras la victoria "la corrupción masiva que ha sufrido el país a manos del 'cartel de Trump'".

"Eso va a cambiar de inmediato", afirmó, y añadió que los demócratas van a hacer que "los delincuentes rindan cuentas".

Scalise advierte igualmente a los republicanos que identifiquen "a los funcionarios de la Administración, los programas y las competencias, así como a los aliados externos —incluidos los socios conservadores y los líderes empresariales— que probablemente figuren" en la lista de objetivos demócratas.

"Todos ustedes serán una línea de defensa fundamental en esta batalla, y debemos aprovechar al máximo los días que nos quedan en el poder para prepararnos ante lo que se avecina", asegura el político, que fue reelecto por el estado de Luisiana.