Repuntan contrataciones en EE.UU. en agosto, desempleo estable en 4,1%

El desempleo se mantuvo estable en agosto en EE.UU. en un nivel de 4,1%, en un contexto de repunte de las contrataciones.

En total, la economía estadounidense creó 162.000 empleos el mes pasado, el triple de lo que esperaban los mercados, según datos oficiales publicados el viernes.

Los inversores preveían en torno a 50.000 nuevos puestos de trabajo creados en agosto, según el consenso publicado por MarketWatch.

Las cifras de creación de empleo de los meses de junio y julio también se revisaron al alza, informó el servicio estadístico del Departamento de Trabajo de EE.UU.

En cuanto a la tasa de desempleo, se mantiene sin cambios en 4,1%, un nivel que generalmente se considera como pleno empleo.

Los mercados financieros recibieron el informe con cierta amargura: saben que si el empleo va bien, la Reserva Federal estadounidense (Fed) va a centrarse en la lucha contra la inflación, que sigue siendo elevada; y podría echar mano a las tasas de interés para combatirla.

La perspectiva de una subida de los tipos de interés implica la posibilidad de que se encarezca el crédito.