Reservas de crudo caen más de lo previsto en EEUU

Las reservas comerciales de petróleo de Estados Unidos cayeron más de lo previsto la semana pasada, y el gobierno reanudó las extracciones de la reserva estratégica, según datos oficiales publicados el miércoles.

En los siete días concluidos el 16 de octubre, las existencias comerciales de crudo disminuyeron en 3,1 millones de barriles, de acuerdo con la EIA, la agencia estadounidense de información sobre la energía.

El mercado esperaba una reducción más moderada, de unos 340.000 barriles, según la mediana de un consenso de analistas recopilado por Bloomberg.

La reducción de las reservas puede explicarse por el elevado nivel de actividad de las refinerías del país, cuya utilización se mantuvo en 93,4%, pese a que en octubre suele haber un período de mantenimiento de las instalaciones.

En la misma fecha hace un año las refinerías operaban en torno al 86% de su capacidad.

En paralelo, la producción nacional volvió a descender hasta 13,27 millones de barriles diarios, su nivel más bajo desde enero de 2026.

Al igual que la semana anterior, esta baja podría reflejar la paralización de algunas instalaciones tras el paso del huracán Isaías, que azotó el sur de Estados Unidos a comienzos de octubre.

Tras la pausa registrada en el informe anterior, las extracciones de la reserva estratégica estadounidense se reanudaron la semana pasada, con una reducción de 300.000 barriles, para mitigar el impacto del conflicto en Oriente Medio.

Hasta ahora se han volcado al mercado cerca de 132,7 millones de barriles, dentro del compromiso de Washington de poner gradualmente 172 millones de barriles de los 415 millones que componían la reserva estratégica estadounidense a finales de febrero.

Las exportaciones estadounidenses de crudo se desplomaron 24,68%, mientras que las importaciones también retrocedieron 4,81%.

La publicación del informe no tuvo repercusiones en el mercado petrolero, ya que los operadores continúan centrados en la evolución de la situación geopolítica.