Reservas semanales de petróleo de EE.UU. registran marcada caída

Las reservas comerciales de petróleo disminuyeron la semana pasada y las refinerías funcionaron a pleno rendimiento, según datos publicados el miércoles por la Agencia de Información Energética de EE.UU. (Eia).

Los inventarios se redujeron en unos 4,5 millones de barriles en el período de siete días que terminó el 28 de agosto.

El mercado esperaba una casi estabilización (+60.000 barriles), según el promedio de analistas elaborado por la agencia Bloomberg.

La Eia ajustó sus estadísticas al añadir unos 623.000 barriles diarios a los volúmenes que ingresaron al mercado estadounidense.

Ese ajuste permite a la agencia corregir estimaciones imprecisas detectadas en períodos anteriores y no refleja la actividad de la semana pasada.

El período de siete días también estuvo marcado por un nuevo aumento en los volúmenes de crudo entregados a las refinerías estadounidenses, que alcanzaron su nivel más alto desde 2019.

Estas instalaciones operaron al 98% de su capacidad la semana pasada e incluso por encima del 103% en el Medio Oeste.

El conflicto en Oriente Medio ha impulsado los precios de productos refinados como la gasolina y el diésel con más fuerza que los del crudo, y las refinerías estadounidenses buscan aprovechar esa situación.