Restringir la IA en exceso puede beneficiar a China, dice el presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU.

El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, advirtió el domingo que actuar con demasiada rapidez para frenar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) podría hacer que su país pierda la carrera tecnológica frente a China.

Las declaraciones de Johnson se producen en medio de un coro creciente de líderes y expertos en IA que estiman que un crecimiento descontrolado de esta tecnología podría causar daños irreparables a la humanidad.

"Si el Congreso se precipita y convoca una sesión de emergencia para intentar regular la IA, perderemos la carrera frente a China, y eso supone una amenaza para todos y cada uno de los estadounidenses", afirmó este domingo Johnson en CNN.

"Debemos gestionar esta nueva tecnología tal como lo hemos hecho con otras en el pasado, y asegurarnos de hacer todo lo posible de manera responsable para no sofocar la innovación estadounidense", añadió.

El dirigente republicano propuso celebrar una reunión en el Congreso con altos ejecutivos del sector para determinar la mejor manera de regular la IA, una idea que, dijo, había comentado con el presidente Donald Trump.

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, llamó el sábado a ralentizar el desarrollo de la IA, ante crecientes preocupaciones por los riesgos que plantean los sistemas informáticos "superinteligentes".

Pocos días antes, el investigador de IA Jacob Coxon, exempleado de OpenAI y Anthropic, había anunciado su decisión de abandonar el sector, acusando a ambas empresas estadounidenses de "jugar con las vidas" de la gente en su carrera por desarrollar modelos capaces de automejorarse.

Sam Altman, director de OpenAI, y Elon Musk, propietario de xAI, se sumaron rápidamente a la opinión de Amodei.