Resultado de la clasificación del GP de Las Vegas y parrilla de salida
A continuación los resultados de la sesión de clasificación de este viernes del Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas (Estados Unidos) y la parrilla...
A continuación los resultados de la sesión de clasificación de este viernes del Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas (Estados Unidos) y la parrilla de salida para la carrera del sábado:
Q3:
1. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:33.893
2. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:34.151
3. George Russell (GBR/Mercedes) 1:34.224
4. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:34.244
5. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:34.592
6. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:34.668
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:34.899
8. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:35.090
9. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:35.105
10. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:35.314
Eliminados en la Q2:
11. Charles Leclerc (MON/Ferrari)
12. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
13. Nico Hülkenberg (GER/Audi)
14. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)
15. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
16. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)
Eliminados en la Q1:
17. Rafael Câmara (BRA/Haas-Ferrari)
18. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)
19. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)
20. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)
21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)
22. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
. Parrilla de salida para el sábado:
-Primera línea:
Max Verstappen (NED/Red Bull)
George Russell (GBR/Mercedes)
-Segunda línea:
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
-Tercera línea:
Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)
Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
-Cuarta línea:
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)
-Quinta línea:
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
-Sexta línea:
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
Nico Hülkenberg (GER/Audi)
-Séptima línea:
Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)
-Octava línea:
Rafael Câmara (BRA/Haas-Ferrari)
Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)
-Novena línea:
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)
-Décima línea:
Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)
-Undécima línea:
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)