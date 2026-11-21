A continuación los resultados de la sesión de clasificación de este viernes del Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas (Estados Unidos) y la parrilla de salida para la carrera del sábado:

Q3:

1. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:33.893

2. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:34.151

3. George Russell (GBR/Mercedes) 1:34.224

4. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:34.244

5. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:34.592

6. Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:34.668

7. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:34.899

8. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:35.090

9. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:35.105

10. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:35.314

Eliminados en la Q2:

11. Charles Leclerc (MON/Ferrari)

12. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

13. Nico Hülkenberg (GER/Audi)

14. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

15. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)

16. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)

Eliminados en la Q1:

17. Rafael Câmara (BRA/Haas-Ferrari)

18. Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)

19. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)

20. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)

21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)

22. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)

. Parrilla de salida para el sábado:

-Primera línea:

Max Verstappen (NED/Red Bull)

George Russell (GBR/Mercedes)

-Segunda línea:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

Isack Hadjar (FRA/Red Bull)

-Tercera línea:

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

-Cuarta línea:

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes)

-Quinta línea:

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

-Sexta línea:

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

Nico Hülkenberg (GER/Audi)

-Séptima línea:

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)

-Octava línea:

Rafael Câmara (BRA/Haas-Ferrari)

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)

-Novena línea:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)

-Décima línea:

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes)

-Undécima línea:

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)