A continuación los resultados del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 celebrado el sábado y la clasificación del Mundial de pilotos y constructores:

1. Max Verstappen (NED/Red Bull) los 309,958 km en 1 h 27:39.624

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 0.639

3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) a 1.529

4. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 2.574

5. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) a 2.927

6. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) a 7.955

7. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 12.795

8. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 12.938

9. George Russell (GBR/Mercedes) a 13.192

10. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 17.554

11. Nico Hülkenberg (GER/Audi) a 22.720

12. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) a 28.602

13. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 28.843

14. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) a 36.488

15. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 36.588

16. Rafael Câmara (BRA/Haas-Ferrari) a 47.814

17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) a 1:08.353

18. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) a 1:11.673

Abandonos:

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)

Campeonato mundial de Pilotos:

1. Kimi Antonelli (ITA) 402 puntos

2. Max Verstappen (NED) 304

3. Lewis Hamilton (GBR) 267

4. George Russell (GBR) 264

5. Lando Norris (GBR) 264

6. Charles Leclerc (MON) 250

7. Oscar Piastri (AUS) 167

8. Isack Hadjar (FRA) 122

9. Liam Lawson (NZL) 89

10. Pierre Gasly (FRA) 52

11. Arvid Lindblad (GBR) 38

12. Franco Colapinto (ARG) 35

13. Oliver Bearman (GBR) 23

14. Gabriel Bortoleto (BRA) 14

15. Nico Hülkenberg (GER) 14

16. Carlos Sainz Jr (ESP) 11

17. Esteban Ocon (FRA) 7

18. Fernando Alonso (ESP) 7

19. Alexander Albon (THA) 5

20. Yuki Tsunoda (JPN) 1

21. Ryo Hirakawa (JPN) 1

22. Lance Stroll (CAN) 0

23. Valtteri Bottas (FIN) 0

24. Sergio Pérez (MEX) 0

25. Rafael Câmara (BRA) 0

Campeonato mundial de Constructores:

1. Mercedes 666 puntos

2. Ferrari 517

3. Red Bull 440

4. McLaren-Mercedes 431

5. Racing Bulls-Red Bull 114

6. Alpine-Mercedes 87

7. Haas-Ferrari 31

8. Audi 28

9. Williams-Mercedes 16

10. Aston Martin-Honda 7

11. Cadillac-Ferrari 0