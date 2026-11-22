Resultado del GP de Las Vegas de F1 y clasificación del Mundial
A continuación los resultados del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 celebrado el sábado y la clasificación del...
A continuación los resultados del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 celebrado el sábado y la clasificación del Mundial de pilotos y constructores:
1. Max Verstappen (NED/Red Bull) los 309,958 km en 1 h 27:39.624
2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 0.639
3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) a 1.529
4. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 2.574
5. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) a 2.927
6. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) a 7.955
7. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 12.795
8. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 12.938
9. George Russell (GBR/Mercedes) a 13.192
10. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 17.554
11. Nico Hülkenberg (GER/Audi) a 22.720
12. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) a 28.602
13. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 28.843
14. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) a 36.488
15. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 36.588
16. Rafael Câmara (BRA/Haas-Ferrari) a 47.814
17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) a 1:08.353
18. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) a 1:11.673
Abandonos:
Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari)
Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull)
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda)
Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes)
Campeonato mundial de Pilotos:
1. Kimi Antonelli (ITA) 402 puntos
2. Max Verstappen (NED) 304
3. Lewis Hamilton (GBR) 267
4. George Russell (GBR) 264
5. Lando Norris (GBR) 264
6. Charles Leclerc (MON) 250
7. Oscar Piastri (AUS) 167
8. Isack Hadjar (FRA) 122
9. Liam Lawson (NZL) 89
10. Pierre Gasly (FRA) 52
11. Arvid Lindblad (GBR) 38
12. Franco Colapinto (ARG) 35
13. Oliver Bearman (GBR) 23
14. Gabriel Bortoleto (BRA) 14
15. Nico Hülkenberg (GER) 14
16. Carlos Sainz Jr (ESP) 11
17. Esteban Ocon (FRA) 7
18. Fernando Alonso (ESP) 7
19. Alexander Albon (THA) 5
20. Yuki Tsunoda (JPN) 1
21. Ryo Hirakawa (JPN) 1
22. Lance Stroll (CAN) 0
23. Valtteri Bottas (FIN) 0
24. Sergio Pérez (MEX) 0
25. Rafael Câmara (BRA) 0
Campeonato mundial de Constructores:
1. Mercedes 666 puntos
2. Ferrari 517
3. Red Bull 440
4. McLaren-Mercedes 431
5. Racing Bulls-Red Bull 114
6. Alpine-Mercedes 87
7. Haas-Ferrari 31
8. Audi 28
9. Williams-Mercedes 16
10. Aston Martin-Honda 7
11. Cadillac-Ferrari 0