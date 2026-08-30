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LA NACION

Resultados del domingo en el Abierto de EE.UU.

Resultados de la jornada del domingo en el Abierto de Estados Unidos; el último Grand Slam

Resultados del domingo en el Abierto de EE.UU.
Resultados del domingo en el Abierto de EE.UU.Shutterstock

Resultados de la jornada del domingo en el Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam del año:

- Hombres

Primera ronda:

Arthur Rinderknech (FRA/N. 26) derrotó a Sho Shimabukuro (JPN) 6-7 (4/7), 6-2, 7-6 (7/4), 6-2

Kamil Majchrzak (POL) a Hamad Medjedovic (SRB) 6-3, 6-3, 6-3

Daniel Mérida (ESP) a Márton Fucsovics (HUN) 6-4, 6-4, 6-2

Jirí Lehecka (CZE/N. 18) a Pablo Carreño Busta (ESP) 6-1, 7-6 (7/5), 4-6, 6-2

Lloyd Harris (RSA) a Jack Kennedy (USA) 6-4, 6-2, 6-2

Wu Yibing (CHN) a Adam Walton (AUS) 7-6 (7/2), 6-2, 7-5

- Mujeres

Primera ronda:

Polina Iatcenko (RUS) derrotó a Renata Zarazúa (MEX) 4-6, 6-4, 7-6 (10/7)

Kamilla Rakhimova (UZB) a Barbora Krejcíková (CZE/N. 27) 7-6 (7/4), 6-2

Donna Vekic (CRO) a Talia Gibson (AUS) 6-2, 4-6, 6-3

Jessica Pegula (USA/N. 3) a Gabriela Ruse (RUM) 6-3, 6-2

Leylah Fernandez (CAN/N. 31) a Zhang Shuai (CHN) 6-3, 6-2

Jasmine Paolini (ITA/N. 19) a Veronika Erjavec (SLO) 6-3, 3-6, 6-4

AFP
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