Resultados del domingo en el Abierto de EE.UU.

Resultados de la jornada del domingo en el Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam del año:

- Hombres

Primera ronda:

Arthur Rinderknech (FRA/N. 26) derrotó a Sho Shimabukuro (JPN) 6-7 (4/7), 6-2, 7-6 (7/4), 6-2

Kamil Majchrzak (POL) a Hamad Medjedovic (SRB) 6-3, 6-3, 6-3

Daniel Mérida (ESP) a Márton Fucsovics (HUN) 6-4, 6-4, 6-2

Jirí Lehecka (CZE/N. 18) a Pablo Carreño Busta (ESP) 6-1, 7-6 (7/5), 4-6, 6-2

Lloyd Harris (RSA) a Jack Kennedy (USA) 6-4, 6-2, 6-2

Wu Yibing (CHN) a Adam Walton (AUS) 7-6 (7/2), 6-2, 7-5

- Mujeres

Primera ronda:

Polina Iatcenko (RUS) derrotó a Renata Zarazúa (MEX) 4-6, 6-4, 7-6 (10/7)

Kamilla Rakhimova (UZB) a Barbora Krejcíková (CZE/N. 27) 7-6 (7/4), 6-2

Donna Vekic (CRO) a Talia Gibson (AUS) 6-2, 4-6, 6-3

Jessica Pegula (USA/N. 3) a Gabriela Ruse (RUM) 6-3, 6-2

Leylah Fernandez (CAN/N. 31) a Zhang Shuai (CHN) 6-3, 6-2

Jasmine Paolini (ITA/N. 19) a Veronika Erjavec (SLO) 6-3, 3-6, 6-4