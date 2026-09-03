Resultados del jueves en el Abierto de tenis de Estados Unidos, último torneo del Grand Slam del año, que se disputa en Flushing Meadows, Nueva York:

- Hombres

Segunda ronda:

Luciano Darderi (ITA/N. 21) derrotó a Dalibor Svrcina (CZE) 6-3, 6-7 (5/7), 6-4, 6-4

Karen Khachanov (RUS) a Felix Auger-Aliassime (CAN/N. 3) 6-7 (5/7), 6-3, 6-2, 6-2

Francisco Cerúndolo (ARG/N. 24) a Jan-Lennard Struff (GER) 5-7, 7-5, 4-6, 6-2, 6-3

- Mujeres

Segunda ronda:

Anastasia Potapova (AUT/N. 24) derrotó a Léolia Jeanjean (FRA) 6-4, 2-6, 6-3

Amanda Anisimova (USA/N. 10) a Lilli Tagger (AUT) 6-3, 3-6, 6-1

Iga Swiatek (POL/N. 8) a Nadia Podoroska (ARG) 6-3, 6-2

Marie Bouzková (CZE/N. 25) a Harriet Dart (GBR) 6-2, 6-2

Madison Keys (USA/N. 22) a Anna Bondár (HUN) 5-7, 6-4, 7-6 (10/5)

Naomi Osaka (JPN/N. 13) a Katerina Siniaková (CZE) 6-2, 5-7, 6-1

Elise Mertens (BEL/N. 23) a Maria Timofeeva (UZB) 6-2, 7-6 (7/5)