Resultados del lunes en el Abierto de EE.UU.
Resultados del lunes en el Abierto de Estados Unidos, último torneo del Grand Slam del año; que se disputa en...
Resultados del lunes en el Abierto de Estados Unidos, último torneo del Grand Slam del año, que se disputa en Flushing Meadows, Nueva York:
- Hombres
Primera ronda:
Valentin Vacherot (MON/N.22) derrotó a Aleksandar Kovacevic (USA) 6-2, 6-3, 7-5
Adrian Mannarino (FRA) a Thiago Tirante (ARG) 4-6, 3-6, 6-3, 6-3, 6-3
- Mujeres
Primera ronda:
Aryna Sabalenka (BLR/N.1) derrotó a María Camila Osorio (COL) 6-2, 6-4
Mananchaya Sawangkaew (THA) a Panna Udvardy (HUN) 6-4, 6-3
Emma Navarro (USA/N.26) a Lois Boisson (FRA) 7-6 (8/6), 6-7 (1/7), 6-3
Karolína Muchová (CZE/N.7) a Sinja Kraus (AUT) 6-3, 6-0
Lilli Tagger (AUT) a Tamara Korpatsch (GER) 6-0, 7-6 (7/4)
Cristina Bucsa (ESP) a Sára Bejlek (CZE/N.28) 7-5, 4-6, 6-1
Himeno Sakatsume (JPN) a Anhelina Kalinina (UKR) 6-3, 6-3
Harriet Dart (GBR) a Peyton Stearns (USA) 3-6, 6-3, 6-2
Marie Bouzková (CZE/N.25) a Elsa Jacquemot (FRA) 6-2, 6-2
Zheng Qinwen (CHN) a Kristina Liutova (RUS) 4-6, 6-3, 6-1