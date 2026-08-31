Resultados del lunes en el Abierto de EE.UU.

Resultados del lunes en el Abierto de Estados Unidos, último torneo del Grand Slam del año, que se disputa en Flushing Meadows, Nueva York:

- Hombres

Primera ronda:

Valentin Vacherot (MON/N.22) derrotó a Aleksandar Kovacevic (USA) 6-2, 6-3, 7-5

Adrian Mannarino (FRA) a Thiago Tirante (ARG) 4-6, 3-6, 6-3, 6-3, 6-3

- Mujeres

Primera ronda:

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) derrotó a María Camila Osorio (COL) 6-2, 6-4

Mananchaya Sawangkaew (THA) a Panna Udvardy (HUN) 6-4, 6-3

Emma Navarro (USA/N.26) a Lois Boisson (FRA) 7-6 (8/6), 6-7 (1/7), 6-3

Karolína Muchová (CZE/N.7) a Sinja Kraus (AUT) 6-3, 6-0

Lilli Tagger (AUT) a Tamara Korpatsch (GER) 6-0, 7-6 (7/4)

Cristina Bucsa (ESP) a Sára Bejlek (CZE/N.28) 7-5, 4-6, 6-1

Himeno Sakatsume (JPN) a Anhelina Kalinina (UKR) 6-3, 6-3

Harriet Dart (GBR) a Peyton Stearns (USA) 3-6, 6-3, 6-2

Marie Bouzková (CZE/N.25) a Elsa Jacquemot (FRA) 6-2, 6-2

Zheng Qinwen (CHN) a Kristina Liutova (RUS) 4-6, 6-3, 6-1