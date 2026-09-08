Resultados del lunes en el Abierto de tenis de Estados Unidos
Resultados del lunes en el Abierto de tenis de Estados Unidos, último torneo del Grand Slam del año; que se disputa
Resultados del lunes en el Abierto de tenis de Estados Unidos, último torneo del Grand Slam del año, que se disputa en Flushing Meadows, Nueva York:
- Hombres
Octavos de final:
Botic van de Zandschulp (NED) derrotó a Arthur Gea (FRA) 3-6, 6-7 (0/7), 7-6 (9/7), 7-6 (7/3), 6-4
Karen Khachanov (RUS) a Learner Tien (USA/N.14) 7-5, 4-6, 6-7 (6/8), 6-1, 6-4
Alexander Blockx (BEL/N.28) a Francisco Cerúndolo (ARG/N.24) 6-3, 4-6, 7-5, 7-5
- Mujeres
Octavos de final:
Mirra Andreeva (RUS/N.5) derrotó a Anastasia Potapova (AUT/N.24) 5-7, 6-4, 6-3
Coco Gauff (USA/N.4) a Iva Jovic (USA/N.14) 6-1, 6-4
Zheng Qinwen (CHN) a Iga Swiatek (POL/N.8) 7-5, 6-3
Elena Rybakina (KAZ/N.2) a Naomi Osaka (JPN/N.13) 6-1, 6-4