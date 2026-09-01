Resultados del martes en el Abierto de EE.UU.
Resultados del martes en el Abierto de Estados Unidos, último torneo del Grand Slam del año; que se disputa en...
Resultados del martes en el Abierto de Estados Unidos, último torneo del Grand Slam del año, que se disputa en Flushing Meadows, Nueva York:
- Hombres
Primera ronda:
Dane Sweeny (AUS) derrotó a Corentin Moutet (FRA) 7-6 (7/4), 6-4, 3-0 y abandono
Taylor Fritz (USA/N.9) a Darwin Blanch (USA) 6-3, 6-2, 6-4
Mattia Bellucci (ITA) a Zsombor Piros (HUN) 6-4, 6-2, 6-0
Jan-Lennard Struff (GER) a Camilo Ugo Carabelli (ARG) 6-4, 6-3, 6-3
Francisco Cerúndolo (ARG/N.24) a Filip Misolic (AUT) 6-4, 6-3, 7-5
Flavio Cobolli (ITA/N.5) a Francisco Comesaña (ARG) 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4
- Mujeres
Primera ronda:
Mirra Andreeva (RUS/N.5) derrotó a Janice Tjen (INA) 6-2, 6-2
Eva Lys (GER) a Gabriela Knutson (CZE) 6-3, 6-3
Madison Keys (USA/N.22) a Alina Korneeva (RUS) 7-5, 6-4
Anna Bondár (HUN) a Lucie Havlícková (CZE) 6-3, 6-3
Yulia Putintseva (KAZ) a Belinda Bencic (SUI/N.12) 4-6, 7-5, 6-3
Maria Sakkari (GRE/N.32) a Robin Montgomery (USA) 2-6, 7-5, 6-2
Yuliia Starodubtseva (UKR) a Ella Seidel (GER) 6-2, 6-2
Elena Rybakina (KAZ/N.2) a Thea Frodin (USA) 6-3, 6-2