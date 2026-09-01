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LA NACION

Resultados del martes en el Abierto de EE.UU.

Resultados del martes en el Abierto de Estados Unidos, último torneo del Grand Slam del año; que se disputa en...

Resultados del martes en el Abierto de EE.UU.
Resultados del martes en el Abierto de EE.UU.Shutterstock

Resultados del martes en el Abierto de Estados Unidos, último torneo del Grand Slam del año, que se disputa en Flushing Meadows, Nueva York:

- Hombres

Primera ronda:

Dane Sweeny (AUS) derrotó a Corentin Moutet (FRA) 7-6 (7/4), 6-4, 3-0 y abandono

Taylor Fritz (USA/N.9) a Darwin Blanch (USA) 6-3, 6-2, 6-4

Mattia Bellucci (ITA) a Zsombor Piros (HUN) 6-4, 6-2, 6-0

Jan-Lennard Struff (GER) a Camilo Ugo Carabelli (ARG) 6-4, 6-3, 6-3

Francisco Cerúndolo (ARG/N.24) a Filip Misolic (AUT) 6-4, 6-3, 7-5

Flavio Cobolli (ITA/N.5) a Francisco Comesaña (ARG) 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4

- Mujeres

Primera ronda:

Mirra Andreeva (RUS/N.5) derrotó a Janice Tjen (INA) 6-2, 6-2

Eva Lys (GER) a Gabriela Knutson (CZE) 6-3, 6-3

Madison Keys (USA/N.22) a Alina Korneeva (RUS) 7-5, 6-4

Anna Bondár (HUN) a Lucie Havlícková (CZE) 6-3, 6-3

Yulia Putintseva (KAZ) a Belinda Bencic (SUI/N.12) 4-6, 7-5, 6-3

Maria Sakkari (GRE/N.32) a Robin Montgomery (USA) 2-6, 7-5, 6-2

Yuliia Starodubtseva (UKR) a Ella Seidel (GER) 6-2, 6-2

Elena Rybakina (KAZ/N.2) a Thea Frodin (USA) 6-3, 6-2

AFP
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