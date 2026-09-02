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LA NACION

Resultados del miércoles en el Abierto de tenis de Estados Unidos

Resultados del miércoles en el Abierto de tenis de Estados Unidos, último torneo del Grand Slam del año; que se disputa

Resultados del miércoles en el Abierto de tenis de Estados Unidos
Resultados del miércoles en el Abierto de tenis de Estados UnidosShutterstock

Resultados del miércoles en el Abierto de tenis de Estados Unidos, último torneo del Grand Slam del año, que se disputa en Flushing Meadows, Nueva York:

- Hombres:

Primera ronda:

Botic van de Zandschulp (NED) derrotó a Jan Choinski (GBR) 6-3, 6-1, 7-6 (7/5)

Benjamin Bonzi (FRA) a Alex Molcan (SVK) 6-4, 3-6, 6-3, 6-2

Segunda ronda:

Daniil Medvédev (RUS/N.7) derrotó a Sebastian Gorzny (USA) 6-1, 6-3, 7-5

Arthur Rinderknech (FRA/N.26) a Jaume Munar (ESP) 7-6 (7/4), 6-2, 7-5

Alex Michelsen (USA) a Brandon Nakashima (USA/N.16) 6-3, 6-4, 6-4

Daniel Mérida (ESP) a Andrey Rublev (RUS/N.23) 6-7 (3/7), 6-2, 6-4, 6-4

- Mujeres

Primera ronda:

Paula Badosa (ESP) derrotó a Daria Kasatkina (AUS) 6-1, 6-4

Nikola Bartunková (CZE) a Mayar Sherif (EGY) 6-1, 6-2

Segunda ronda:

Taylor Townsend (USA) derrotó a Taylah Preston (AUS) 6-1, 6-1

Diana Shnaider (RUS/N.15) a Karolína Plísková (CZE) 6-1, 7-6 (7/4)

Jessica Pegula (USA/N.3) a Sofia Kenin (USA) 6-3, 6-1

Leylah Fernandez (CAN/N.31) a Mananchaya Sawangkaew (THA) 6-4, 6-1

Jasmine Paolini (ITA/N.19) a Lucrezia Stefanini (ITA) 6-4, 6-1

Sorana Cirstea (RUM/N.16) a Diane Parry (FRA) 6-2, 7-5

AFP
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