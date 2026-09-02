Resultados del miércoles en el Abierto de tenis de Estados Unidos, último torneo del Grand Slam del año, que se disputa en Flushing Meadows, Nueva York:

- Hombres:

Primera ronda:

Botic van de Zandschulp (NED) derrotó a Jan Choinski (GBR) 6-3, 6-1, 7-6 (7/5)

Benjamin Bonzi (FRA) a Alex Molcan (SVK) 6-4, 3-6, 6-3, 6-2

Segunda ronda:

Daniil Medvédev (RUS/N.7) derrotó a Sebastian Gorzny (USA) 6-1, 6-3, 7-5

Arthur Rinderknech (FRA/N.26) a Jaume Munar (ESP) 7-6 (7/4), 6-2, 7-5

Alex Michelsen (USA) a Brandon Nakashima (USA/N.16) 6-3, 6-4, 6-4

Daniel Mérida (ESP) a Andrey Rublev (RUS/N.23) 6-7 (3/7), 6-2, 6-4, 6-4

- Mujeres

Primera ronda:

Paula Badosa (ESP) derrotó a Daria Kasatkina (AUS) 6-1, 6-4

Nikola Bartunková (CZE) a Mayar Sherif (EGY) 6-1, 6-2

Segunda ronda:

Taylor Townsend (USA) derrotó a Taylah Preston (AUS) 6-1, 6-1

Diana Shnaider (RUS/N.15) a Karolína Plísková (CZE) 6-1, 7-6 (7/4)

Jessica Pegula (USA/N.3) a Sofia Kenin (USA) 6-3, 6-1

Leylah Fernandez (CAN/N.31) a Mananchaya Sawangkaew (THA) 6-4, 6-1

Jasmine Paolini (ITA/N.19) a Lucrezia Stefanini (ITA) 6-4, 6-1

Sorana Cirstea (RUM/N.16) a Diane Parry (FRA) 6-2, 7-5