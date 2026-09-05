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LA NACION

Resultados del sábado en el Abierto de tenis de Estados Unidos

Resultados del sábado en el Abierto de tenis de Estados Unidos, último torneo del Grand Slam del año; que se disputa

Resultados del sábado en el Abierto de tenis de Estados Unidos
Resultados del sábado en el Abierto de tenis de Estados UnidosWANG ZHAO - AFP

Resultados del sábado en el Abierto de tenis de Estados Unidos, último torneo del Grand Slam del año, que se disputa en Flushing Meadows, Nueva York:

- Hombres

Tercera ronda:

Luciano Darderi (ITA/N. 21) derrotó a Dane Sweeny (AUS) 6-4, 6-3, 6-3

Karen Khachanov (RUS) a Benjamin Bonzi (FRA) 6-3, 6-2, 6-4

Francisco Cerúndolo (ARG/N. 24) a Taylor Fritz (USA/N. 9) 3-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4

Alexander Blockx (BEL/N. 28) a Flavio Cobolli (ITA/N. 5) 6-7 (4/7), 6-3, 6-0, 6-3

- Mujeres

Tercera ronda:

Mirra Andreeva (RUS/N. 5) derrotó a Nikola Bartunková (CZE) 6-2, 7-6 (7/5)

Anastasia Potapova (AUT/N. 24) a Amanda Anisimova (USA/N. 10) 6-2, 7-5

Coco Gauff (USA/N. 4) a Cristina Bucsa (ESP) 6-3, 6-4

Iga Swiatek (POL/N. 8) a Marie Bouzková (CZE/N. 25) 7-6 (7/3), 7-6 (7/3)

Zheng Qinwen (CHN) a Madison Keys (USA/N. 22) 1-6, 7-6 (7/3), 7-5

AFP
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