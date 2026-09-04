Resultados del viernes en el Abierto de tenis de Estados Unidos
Resultados del viernes en el Abierto de tenis de Estados Unidos, último torneo del Grand Slam del año; que se disputa
Resultados del viernes en el Abierto de tenis de Estados Unidos, último torneo del Grand Slam del año, que se disputa en Flushing Meadows, Nueva York:
- Hombres
Tercera ronda:
Daniil Medvedev (RUS/N.7) derrotó a Arthur Rinderknech (FRA/N.26) 6-4, 6-4, 6-4
Tommy Paul (USA/N.20) a Alexander Bublik (KAZ/N.15) 6-4, 3-6, 6-7 (4/7), 6-1, 6-3
Carlos Alcaraz (ESP/N.2) a Wu Yibing (CHN) 6-3, 6-4, 6-1
- Mujeres
Tercera ronda:
Aryna Sabalenka (BLR/N.1) derrotó a Kamilla Rakhimova (UZB) 6-3, 6-4
Taylor Townsend (USA) a Diana Shnaider (RUS/N.15) 6-2, 6-7 (3/7), 6-3
Marta Kostyuk (UKR/N.11) a Ekaterina Alexandrova (RUS/N.18) 6-3, 6-2
Jessica Pegula (USA/N.3) a Leylah Fernandez (CAN/N.31) 1-6, 6-4, 6-3
Sorana Cirstea (RUM/N.16) a Jasmine Paolini (ITA/N.19) 6-3, 6-3