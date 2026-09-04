Resultados del viernes en el Abierto de tenis de Estados Unidos, último torneo del Grand Slam del año, que se disputa en Flushing Meadows, Nueva York:

- Hombres

Tercera ronda:

Daniil Medvedev (RUS/N.7) derrotó a Arthur Rinderknech (FRA/N.26) 6-4, 6-4, 6-4

Tommy Paul (USA/N.20) a Alexander Bublik (KAZ/N.15) 6-4, 3-6, 6-7 (4/7), 6-1, 6-3

Carlos Alcaraz (ESP/N.2) a Wu Yibing (CHN) 6-3, 6-4, 6-1

- Mujeres

Tercera ronda:

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) derrotó a Kamilla Rakhimova (UZB) 6-3, 6-4

Taylor Townsend (USA) a Diana Shnaider (RUS/N.15) 6-2, 6-7 (3/7), 6-3

Marta Kostyuk (UKR/N.11) a Ekaterina Alexandrova (RUS/N.18) 6-3, 6-2

Jessica Pegula (USA/N.3) a Leylah Fernandez (CAN/N.31) 1-6, 6-4, 6-3

Sorana Cirstea (RUM/N.16) a Jasmine Paolini (ITA/N.19) 6-3, 6-3