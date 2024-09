Retiran un jugo de manzana de Aldi, Walgreens y Weis por presencia de arsénico

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) retiro del mercado el jugo de manzana de las marcas Great Value, Market Basket, Weis, Urban Meadow, Natures Nectar, Wellsley Farms, Solevita y Clover Valley, debido a que la cantidad de arsénico en este producto es superior a la permitida por las autoridades. Estos productos son elaborados por el mismo fabricante: Refresco Beverages US Inc.

“Los productos contienen arsénico inorgánico por encima del nivel de acción establecido en las directrices para la industria”, dice el informe elaborado por la agencia gubernamental. El consumo de esta sustancia de manera recurrente puede provocar distintos tipos de cánceres, pero fundamentalmente de pulmón y de piel.

Según detalla la investigación de la FDA, se estima que el total de cajas de este producto que fueron vendidas por tiendas como Walgreens, Walmart, BJ’s, Weis y Aldi, son de alrededor de 133.500. Además, estos jugos de manzana fueron comercializados en 15 estados: Ohio, Pensilvania, Nueva York, Maine, Florida, Alabama, Georgia, Virginia, Kentucky, Carolina del sur, Indiana, Wisconsin, Maryland, Nueva Jersey, Massachusetts y el territorio de Puerto Rico.

Jugo de manzana con arsénico: la empresa acusa al proveedor

Por otro lado, la empresa fabricante lanzó un comunicado en su sitio web bajo el eslogan “la seguridad de los consumidores es siempre nuestra máxima prioridad”. “El 23 de agosto de 2024, por precaución, iniciamos voluntariamente un retiro del mercado de algunos lotes seleccionados de productos de jugo de manzana”, reveló la marca.

Además, agregaron: “Estos están 100 % elaborados con concentrado proporcionado por el proveedor cuando nos dimos cuenta de que el producto fabricado anteriormente contenía arsénico inorgánico ligeramente por encima del nivel de acción de 10 partes por mil millones establecido por la FDA en junio de 2023 en su guía final de la FDA”.

La FDA ya había emitido dos alertas con anterioridad, una fue el 15 y la otra el 23 de agosto, por el mismo motivo, pero exclusivamente por problemas con la cantidad de arsénico que contenía el jugo de manzana de la marca Great Value, que pertenece a Walmart. Posteriormente, esta problemática se extendió hacia otras marcas.

Por el momento no se reportaron casos de enfermedad relacionados con el retiro de este producto. Aquellos clientes que tengan dudas sobre esta retirada del mercado puede comunicarse con Refresco Beverages US Inc. al 1-888-260-3776 de lunes a viernes.

Los jugos de manzana elaborados por Refresco afectados por este retiro son:

Jugo de manzana Great Value de 8 oz en paquete de 6; botella de plástico PET (código: CT89-6).

Jugo de manzana Great Value de 96 oz; botella de plástico PET (código: CT89-5).

Jugo de manzana 100% Market Basket; botella de plástico PET de 64 oz (código 032525 CT89).

Jugo de manzana 100% Nice!; botella de plástico PET de 64 oz (código:CT89-1).

Jugo de manzana 100% Weis; botella de plástico PET de 64 oz (código: CT89-1).

Jugo de manzana 100% Urban Meadow; botella de plástico PET de 64 oz (código: CT89-1).

Jugo de manzana 100% Natures Nectar; botella de plástico PET de 64 oz (código: CT89-4)

Jugo de manzana 100% Wellsley Farms; botella de plástico PET de 96 oz (código: CT89-5)

Jugo de manzana 100% Solevita; botella de plástico PET de 64 oz (código:CT89-4)

Jugo de manzana 100% Clover Valley; botella de plástico PET de 64 (código: CT89-4)

Los efectos negativos del arsénico en la salud

Según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de Estados Unidos (ATSDR), el arsénico afecta a todos los órganos y sistemas del cuerpo, ya que afecta el funcionamiento de las reacciones enzimáticas más importantes.

Algunos estudios indican que la exposición o el consumo de esta sustancia puede producir los siguientes efectos en la salud: lesiones en la piel, aparición de enfermedades graves y puede provocar distintos tipos de cáncer.

LA NACION