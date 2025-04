SNAP en Nueva Jersey podría sufrir profundas modificaciones: esto es lo que cambiaría

Los hogares de bajos ingresos se benefician mensualmente con una asistencia económica proporcionada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos con el fin de garantizar seguridad alimentaria en las familias más vulnerables. Se trata del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) donde se favorece más de 41 millones de personas de bajos recursos.

Los pagos se envían en una trasferencia directa a las Tarjetas de Beneficios (EBT) y, las fechas de los mismos, varían en un calendario que es distinto en cada uno de los estados norteamericanos, pero en algunos de ellos, como Nueva Jersey, el programa podría verse afectado por restricciones.

Limitación en los productos a comprar

En la implementación del programa, algunos controles fallan, ya que hay individuos que gastan el dinero en comida chatarra, las cuales y en general, cuestan menos que los productos saludables, que son a los que apunta el programa. Es por eso que Rand Paul, senador de Kentucky, presentó un proyecto de ley para restablecer la responsabilidad personal y la flexibilidad estatal en el Programa Federal de Asistencia Alimentaria, según consigna 94.3 The Point.

Los beneficiarios del programa SNAP pueden comprar cualquier tipo de alimento, desde frutas y verduras hasta panes y cereales ya que apunta a una alimentación saludable (Archivo) Facebook: USDA

Si esa iniciativa se aprueba, hay artículos de tiendas que ya no se podrán obtener con el SNAP como gaseosas, golosinas, helado, snacks, galletitas, pasteles, brownies y mezclas para brownies. El proyecto también contempla que cada estado podrá sumar los productos que considere al restablecer el control local y eliminando las barreras federales a la innovación en políticas de salud pública.

“SNAP se diseñó para combatir el hambre y mejorar la nutrición, no para subsidiar refrescos y comida chatarra. No tiene sentido que el dinero de los contribuyentes se utilice para financiar una epidemia de obesidad y enfermedades relacionadas con la alimentación en comunidades de bajos ingresos. Mi proyecto de ley garantiza que este programa de asistencia realmente apoye la salud y el bienestar, no las enfermedades crónicas”, expresó Paul en una declaración oficial.

Rand Paul es el impulsor del proyecto de ley (Archivo)

De cuánto son los montos del SNAP según la cantidad de integrantes de un hogar

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el SNAP, que es administrado por el Servicio de Alimentos y Nutrición de esa agencia, establece los beneficios de acuerdo a los criterios de elegibilidad que incluyen el ingreso neto que tienen los hogares. Este se puede calcular restando las deducciones permitidas del ingreso bruto.

Para este 2025, la USDA estableció la asistencia económica máxima por cantidad de miembros del hogar de la siguiente manera:

1 persona: US$292

US$292 2 personas: US$536

US$536 3 personas: US$768

US$768 4 personas: US$975

US$975 5 personas: US$1158

US$1158 6 personas: US$1390

US$1390 7 personas: US$1536

US$1536 8 personas: US$1756

US$1756 Por cada integrante adicional: US$220

El cálculo del beneficio que recibe cada hogar depende de la diferencia entre el ingreso neto de la familia y el umbral de referencia de SNAP. Cuanto menor sea el ingreso, mayor será la asignación de ayuda. Además, los montos están sujetos a variaciones en territorios que se encuentran fuera del continente, como Hawái y Alaska, donde el costo de vida es más elevado y, por ende, los beneficios son mayores.