Reunión en Miami sobre Gaza entre EE. UU., Catar, Egipto y Turquía (responsable de EE. UU.)

El emisario estadounidense Steve Witkoff se reunirá el viernes en Miami con representantes de Catar, Egipto y Turquía para discutir los próximos pasos respecto a la Franja de Gaza, informó un responsable estadounidense a la AFP el jueves.

Catar y Egipto, que actúan como mediadores y garantes del alto el fuego en el territorio palestino devastado por dos años de guerra, pidieron recientemente que se pase a la siguiente fase del plan de Donald Trump, que prevé, entre otros puntos, la retirada de las tropas israelíes y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

La tregua en Gaza, negociada por Estados Unidos, entró en vigor el 10 de octubre, poco más de dos años después del inicio de la guerra desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declaró que su país "seguirá luchando con determinación en todos los frentes para que lo que está ocurriendo en Gaza no se olvide y se haga justicia".

aue-jz/dga