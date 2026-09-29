Riley da triunfo a Bravos sobre Phillies en el inicio de postemporada de la MLB

Con un jonrón de tres carreras de Austin Riley en la octava entrada, los Bravos de Atlanta consiguieron este martes una victoria 5x3 sobre los Phillies de Filadelfia en el inicio de la postemporada de las Grandes Ligas de béisbol.

Atlanta arranca con un 1-0 a su favor en esta serie de comodines al mejor de tres partidos en la Liga Nacional.

El ganador del emparejamiento se enfrentará en la ronda divisional a los Dodgers de Los Ángeles, vigentes bicampeones de la Serie Mundial.

Cuando el tablero marcaba 3-2 a favor de Filadelfia, Michael Harris conectó un sencillo y avanzó a segunda tras un pelotazo a Ozzie Albies.

Con dos outs, Riley castigó un lanzamiento del relevista dominicano Jhoan Durán y envió la pelota a las gradas del jardín derecho para sentenciar la remontada.

"Significa mucho. He luchado todo el año por estos muchachos y por esta ciudad. Poder finalmente responder por ellos en un momento así es enorme", declaró Riley, de 29 años.

"Esto no ha terminado, pero es un buen comienzo", afirmó.

Atlanta, que ganó la División Este de la Liga Nacional con seis partidos de ventaja sobre Filadelfia, se impuso a los Phillies en nueve de los 13 enfrentamientos de la temporada regular.

El segundo partido de la serie se disputará el miércoles en Atlanta, donde los Phillies necesitan ganar para evitar la eliminación.