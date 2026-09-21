Roberto Mancini busca recuperar el cariño de los hinchas de Italia en la Liga de Naciones

MILÁN (AP) — Roberto Mancini espera recuperar el aprecio de los aficionados que aún están molestos con él por haber abandonado la selección de Italia hace tres años.

Mancini fue nombrado de nuevo seleccionador nacional en julio y otra vez se le encomendó la tarea de revitalizar a una Italia en crisis, después de que la Azzurra se quedara fuera del Mundial por tercera vez consecutiva.

Mancini condujo a Italia al título de la Eurocopa en 2021, pero renunció de manera sorpresiva como técnico de Italia en agosto de 2023 y asumió el mando de la selección de Arabia Saudí dos semanas después.

“No tengo crédito (por el trofeo) porque eso es pasado, no cuenta para nada”, afirmó Mancini el lunes. “Creo que cuando un aficionado se siente traicionado, tiene derecho a estar molesto, y hay que aceptarlo. Creo que para recuperarlos debemos hacer las cosas bien y devolver a la selección al lugar que le corresponde para que las cosas se calmen”.

Experiencia y juventud

Lo primero para Mancini serán cuatro partidos de la Liga de Naciones. Italia comienza en casa ante Bélgica el viernes antes de enfrentar a Turquía tres días después. Seguirá contra Francia el 2 de octubre y nuevamente contra Turquía el 5 de octubre.

Mancini convocó a 34 jugadores y su lista incluye una mezcla de futbolistas experimentados —algunos de los cuales formaron parte del camino al título de la Euro 2020— y ocho posibles debutantes.

Dos de esos jugadores con experiencia ya se retiraron de la convocatoria: Federico Dimarco y Bryan Cristante fueron reemplazados por Matteo Ruggeri y Samuele Ricci.

“Creo que es correcto tener jugadores jóvenes para poder conocerlos directamente, porque eso es lo más importante para contar con una plantilla muy fuerte en el futuro", dijo Mancini. “Así que tenemos que ser rápidos para entender quiénes podrían ser los jugadores que podrían estar con nosotros durante los próximos cuatro años”.

“Quiero un equipo que domine, que juegue bien, un equipo que logre dar siempre el máximo. No siempre se puede ganar, obviamente, pero intentaremos empezar por hacer esto. Así es como se gana. Todos estamos muy positivos”.

Sin la sombra del fracaso

Aunque Mancini espera que los jugadores más experimentados ayuden a los jóvenes a adaptarse, confía en que los más chicos aporten un poco de “despreocupación” y “hagan cosas en el campo que cuando eres mayor no haces porque piensas demasiado”.

Y admite que hay otra ventaja en las caras nuevas: que no cargan con la sombra del fracaso de las eliminatorias mundialistas.

“Hay muchos jugadores jóvenes que no estaban, que están aquí por primera vez. Están muy felices de estar aquí y quieren darlo todo por la selección", comentó Mancini.

“Sé que traeremos algo a casa en los próximos cuatro años. Estoy seguro de eso porque sé algo sobre los futbolistas, así que veo que tienen talento y solo necesitan que se les dé la oportunidad de jugar”, añadió.

La fase final de la Liga de Naciones se disputa el próximo junio, un año antes de la Eurocopa.

La final de la Euro 2028 se celebrará en Wembley, donde Mancini e Italia triunfaron en 2021.

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