Rubio asistirá a reunión de G7 en París la próxima semana tras revés en legislativas

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, viajará a Francia la próxima semana para una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7, informó el Departamento de Estado el viernes, mientras aumenta la presión por las guerras en Oriente Medio y Ucrania.

Será el primer viaje al extranjero de Rubio desde la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas de medio mandato, que asestaron un duro golpe al presidente Donald Trump al otorgar a los demócratas el control total del Congreso.

Aunque está por verse el impacto de los comicios en la política exterior estadounidense, la reunión del G7 del lunes y martes ofrecerá a los aliados de Washington una temprana oportunidad de tomarle el pulso a la administración Trump en este nuevo escenario.

El viaje del canciller estadounidense a París, del 8 al 10 de noviembre, le permitirá "promover los intereses de Estados Unidos en sus encuentros con sus homólogos del G7", indicó el Departamento de Estado en un breve comunicado.

Las conversaciones entre las siete principales economías avanzadas -Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos- estaban inicialmente previstas para desarrollarse en Marsella, pero se trasladaron a la capital a última hora.

El Ministerio de Exteriores francés señaló que el cambio se debía a razones logísticas, aunque se produce en medio de semanas de protestas nacionales por el costo de vida que han generado preocupación en Estados Unidos.

La reunión de ministros de la próxima semana reunirá a responsables del G7 y de países socios como Arabia Saudita, Egipto, Corea del Sur, Brasil y Ucrania.

La presidencia francesa del G7 concluye a finales de año, y Washington asumirá a continuación.