Rubio denuncia "las tensiones en Cisjordania" pero excluye sanciones de EE.UU. contra las colonias

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo el martes que su país no se sumará a las sanciones lideradas por el Reino Unido sobre el comercio con los asentamientos israelíes y que no quiere que nada desestabilice Cisjordania.

"Obviamente, no vamos a hacer lo que hizo el Reino Unido", declaró Rubio a periodistas sobre las sanciones antes de partir en un viaje a América Latina, y agregó: "No queremos ver que ocurra nada desestabilizador en este momento en Cisjordania, con todo lo que está pasando en la región".

12 países, entre ellos Gran Bretaña, Canadá y Francia, anunciaron este martes que impondrían sanciones a los asentamientos israelíes en Cisjordania.

La medida se produce tras semanas de ataques cada vez más frecuentes de colonos israelíes contra aldeas palestinas en el territorio ocupado ilegalmente, que han suscitado una amplia condena por parte de la comunidad internacional.

Los ministros de Relaciones Exteriores de los 12 países dijeron en un comunicado que las acciones del gobierno israelí en Cisjordania estaban "socavando la posibilidad de una solución de dos Estados", en referencia a un plan según el cual dos Estados —uno israelí y otro palestino— vivirían pacíficamente lado a lado.

Israel ordenó el cierre del consulado británico en Jerusalén en represalia por el esfuerzo de sanciones.