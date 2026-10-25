Rubio dice que el regreso de Machado a Venezuela es resultado de las conversaciones que apoya EEUU

El regreso a Venezuela de la líder de la oposición María Corina Machado es "resultado directo" del proceso de "reconciliación" que se lleva adelante en una mesa de diálogo con respaldo de Estados Unidos, declaró este domingo el secretario de Estado, Marco Rubio.

Venezuela es gobernada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, bajo fuerte presión de Washington, desde que en enero Nicolás Maduro fue capturado en una operación militar estadounidense y trasladado a una cárcel en Nueva York bajo acusaciones de narcotráfico.

"Las condiciones que han permitido el regreso seguro de Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación mediante las cuales cientos de presos políticos han sido liberados y cientos de opositores han podido volver desde el exilio", dijo Rubio en las redes sociales.

"Esperamos que todos los actores respalden este diálogo que representa la mejor oportunidad que ha tenido Venezuela en 30 años para alcanzar no solo unas elecciones justas y libres sino también una democracia duradera", añadió el secretario de Estado.

La semana pasada Estados Unidos felicitó la conclusión de una tercera ronda del diálogo entre el gobierno interno y representantes de un sector de la oposición.

Machado, quien permaneció por 10 meses en el exilio, no fue convocada a esas conversaciones, pero aseguró que no las obstaculizaría.