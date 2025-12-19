Rubio dice que el statu quo con Venezuela es "intolerable" y que "nada impedirá" a EE. UU. aplicar el bloqueo

La actual relación de Estados Unidos con Venezuela "es intolerable" y debe cambiar, y "nada impedirá" a las fuerzas desplegadas en el Caribe aplicar el bloqueo contra petroleros sancionados, aseguró este viernes el secretario de Estado, Marco Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense descartó sin embargo confirmar que Washington prepara medidas militares más drásticas.

La crisis más seria en décadas de Estados Unidos en América Latina no tiene visos de resolverse pronto ni de forma abrupta, al menos no de forma voluntaria por parte de Washington, a tenor de las declaraciones de Rubio.

El apoyo ruso al gobierno de Nicolás Maduro no es preocupante porque Moscú tiene "las manos ocupadas" con la guerra en Ucrania, aseguró Rubio en una rueda de prensa en el Departamento de Estado en inglés y español, en la que abundaron las preguntas sobre América Latina.

En plena campaña militar sin precedentes contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, Rubio se mostró enérgico.

Estados Unidos "no puede" y no va a firmar ningún "acuerdo de paz" con los grupos que envían drogas al país, advirtió.

Trump, incluso, dijo en una entrevista telefónica este viernes con la cadena NBC que no descartaba una guerra con Caracas.

Pero se negó a decir si desea derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

"Él sabe exactamente lo que quiero", señaló Trump. "Lo sabe mejor que nadie".

En la rueda de prensa, el jefe de la diplomacia estadounidense rechazó repetidamente aclarar si Washington buscaba un cambio de régimen en Caracas, o si las fuerzas desplegadas en la región podrían estar haciendo planes al respecto.

Ante el nivel de tensión entre ambos países, México y Brasil se han ofrecido públicamente como mediadores, algo que Rubio agradeció, sin más.

- Rusia tiene las "manos ocupadas" con Ucrania -

"Está claro que el statu quo actual con el régimen venezolano es intolerable para Estados Unidos", dijo Rubio.

"No existe nada que vaya a impedir nuestra capacidad de aplicar las leyes de Estados Unidos en términos de buques que están sancionados", dijo, al ser preguntado sobre el anuncio de Caracas de que su Armada escoltará a los petroleros en el Caribe.

Trump aumentó la presión sobre Caracas al decomisar un petrolero sometido a sanciones y su carga la semana pasada, y el mandatario republicano anunció luego un "bloqueo" contra "todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela".

Los buques escoltados por las fuerzas venezolanas hasta ahora no estaban sancionados, precisó Rubio.

Rusia y China, que es el principal cliente del crudo venezolano, han expresado su apoyo a Maduro.

Rubio aseguró que daba por "descontado" el apoyo de Moscú a su principal aliado en América Latina.

La última vez que hubo un bloqueo naval en el Caribe fue en octubre de 1962, cuando Estados Unidos emplazó sus buques para impedir que la Unión Soviética transportara misiles hasta Cuba.

Esa crisis militar y diplomática se resolvió con negociaciones directas entre Washington y Moscú.

El presidente Trump habló telefónicamente con el líder venezolano Nicolás Maduro, pero Rubio no quiso revelar el contenido de esa conversación.

Trump "ha demostrado que está dispuesto a hablar con cualquiera", dijo, y eso también incluye al colombiano Gustavo Petro, al que calificó de "presidente inusual" y "no muy estable en sus pronunciamientos".

Rubio rechazó también confirmar si recibirá pronto en Washington a la principal opositora al gobierno, María Corina Machado, que salió del país con ayuda estadounidense para poder recoger el premio Nóbel de la Paz en Oslo.

- "No voy a especular" -

Rubio insistió en que Washington cree que "el régimen de Maduro es ilegítimo y que su cooperación con estos grupos terroristas en nuestra región, incluso sus propias actividades terroristas, son una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos".

Pero al responder una pregunta sobre si deseaban específicamente la caída del gobierno, el secretario de Estado se limitó a indicar: "no voy a especular".

Sobre Petro y su cruce de reproches con Trump, comentó: "no vamos a permitir que cualquier problema que exista con un individuo vaya a hacer daño a una relación tan importante".

"Nosotros conversamos con cualquiera, desafortunadamente [Petro] es una persona que no es muy estable en sus pronunciamientos", criticó.

Los que no colaboren con los objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos no estarán exentos de críticas, dijo.

"Esto no se trata de izquierdas o de derechas, se trata de tener a alguien que coopere con Estados Unidos", aseveró.