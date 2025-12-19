Rubio dice que "nada impedirá" a EE. UU. aplicar el bloqueo contra petroleros en el Caribe

Estados Unidos hará cumplir sus leyes y "nada impedirá" que aplique el bloqueo contra buques petroleros sancionados en el Caribe, declaró este viernes el secretario de Estado, Marco Rubio, en rueda de prensa.

"No existe nada que vaya a impedir nuestra capacidad de aplicar las leyes de Estados Unidos en términos de buques que están sancionados", dijo, al ser preguntado sobre el anuncio de Caracas de que su Armada escoltará a los petroleros en el Caribe.

El gobierno de Donald Trump aumentó la presión sobre Caracas al decomisar un petrolero sometido a sanciones y su carga la semana pasada, y el mandatario republicano anunció luego un "bloqueo" contra "todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela".