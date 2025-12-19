Rubio: EEUU "no permitirá" que la relación con Colombia sea dañada por "cualquier problema" con Petro

Estados Unidos "no permitirá" que la relación con Colombia sea dañada por "cualquier problema" que pueda tener con el presidente Gustavo Petro, declaró este viernes en rueda de prensa el secretario de Estado, Marco Rubio.

"No vamos a permitir que cualquier problema que exista con un individuo vaya a hacer daño a una relación tan importante", dijo Rubio en español, a preguntas sobre el intercambio de acusaciones entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro.

"Nosotros conversamos con cualquiera, desafortunadamente [Petro] es una persona que no es muy estable en sus pronunciamientos", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense, que recordó acto seguido: "su término termina muy pronto".