Rubio insta "a todos los elementos en la oposición" en Venezuela a participar en el proceso negociador

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, instó este viernes a "todos los elementos en la oposición" venezolana a participar en el proceso negociador con el gobierno de Delcy Rodríguez.

La próxima mesa negociadora será instalada el 14 de octubre, declaró Rubio a periodistas al recibir en el Departamento de Estado a la líder del bando opositor en las discusiones con el gobierno, Dinorah Figuera.

"Le pedimos a todos los elementos que están en oposición, y a todos los elementos a la sociedad, que participen y apoyen este proceso", dijo Rubio.

Oposición y gobierno han celebrado hasta ahora dos rondas de conversaciones, cuyo resultado más tangible ha sido la liberación de presos políticos.

Sin embargo, la oposición muestra disensiones internas, y algunas facciones critican la lentitud del proceso.

La líder del principal partido opositor Vente Venezuela, María Corina Machado, se mantiene en el exilio.

Machado, que se ha reunido en varias ocasiones con Rubio y miembros del gobierno de Trump durante sus meses en el exilio, se mantiene al margen de esas conversaciones en Caracas.

"Esta es la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido en mucho tiempo de restablecer de nuevo la democracia", enfatizó Rubio.

"Nuestro deseo no es simplemente que Venezuela tenga una elección, sino también que tenga una democracia duradera" explicó.

"Este no es un proceso fácil, pero es un proceso posible", añadió por su parte Figuera, presidenta de la asamblea electa en 2015, reconocida por Estados Unidos como órgano legislativo legítimo.

"Creemos que el cumplimiento de esta hoja de ruta, con el acompañamiento de Estados Unidos, sin duda alguna va a llevar a nuestro país al progreso" indicó.

Las disensiones entre Figuera y Machado son públicas acerca del rumbo y el ritmo de las negociaciones.

Tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa el 3 de enero, el presidente Donald Trump declaró abiertamente que el principal objetivo era recuperar el control de la riqueza petrolera y reactivar su explotación.

Rubio, por su parte, anunció un proceso de tres partes: estabilización económica, principalmente con la apertura de la explotación petrolera a intereses extranjeros, la negociación política y las elecciones.

"Estamos muy contentos también de ver el progreso a través de lo que es la inversión petrolera", aseguró la líder opositora ante la prensa.

Preguntada sobre cuándo se celebrarán elecciones en el país sudamericano, Figuera respondió: "vamos a estar garantizando el camino y la hoja de ruta para que haya elecciones".