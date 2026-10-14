Rubio realizará gira por Asia Central e India con foco en lazos comerciales con EEUU

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, encabezará esta semana una amplia delegación empresarial a Uzbekistán y participará en una reunión ministerial con cinco naciones de Asia Central, antes de viajar a India, informó el Departamento de Estado el martes.

Rubio viajará entre el 17 y el 22 de octubre. Primero llegará a Samarcanda, Uzbekistán, para participar en una "reunión ministerial C5+1". Sostendrá encuentros bilaterales con Kazajistán, la República Kirguisa, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.

"En esta visita histórica, el secretario Rubio encabezará una delegación comercial estadounidense integrada por más de 200 líderes empresariales, marcando el inicio de una nueva era de cooperación comercial reforzada entre Estados Unidos y Asia Central", indicó el departamento en un comunicado.

El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a los líderes de estas naciones centroasiáticas, ricas en recursos naturales, en noviembre.

Posteriormente, Rubio partirá a su segunda visita oficial del año a India. Visitará las ciudades de Bombay y Jamnagar y se reunirá con altos funcionarios del gobierno "para fortalecer la asociación estratégica entre Estados Unidos e India, intercambiar puntos de vista sobre la dinámica regional y global y analizar las perspectivas de una cooperación energética reforzada".

También se reunirá con líderes empresariales "para promover oportunidades de inversión comercial y cooperación económica", añadió el comunicado.

Sucesivas administraciones estadounidenses han considerado a India un socio afín en medio del auge de China.

Sin embargo, Trump ha alterado ese enfoque imponiendo temporalmente altos aranceles y acercándose tanto a China como al histórico adversario de India, Pakistán.