Rubio urge al nuevo canciller venezolano a que sigan liberando presos políticos

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, emplazó este lunes al nuevo canciller venezolano, Oliver Blanco, a que Caracas siga con el proceso de liberación de presos políticos, en su primer encuentro en Washington.

"El secretario Rubio instó a que continúe la liberación de los presos políticos que aún permanecen detenidos en Venezuela", indicó el comunicado del Departamento de Estado.

Blanco fue nombrado la semana pasada nuevo jefe de la diplomacia venezolana por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien impulsó bajo presión de Washington una amnistía que ha permitido la excarcelación de cientos de presos políticos.

Este era el primer viaje de Blanco a Washington tras asumir el cargo.

Rubio y Blanco posaron brevemente ante la prensa, sin dar ningún tipo de declaración.

Rubio "reafirmó el plan de tres fases del Presidente [Donald Trump] para Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación política, y transición democrática", recordó el texto.

Ese plan fue anunciado por Rubio poco después de la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa en una operación militar estadounidense en Venezuela el 3 de enero.

"Ambos abordaron los avances en las conversaciones de reconciliación lideradas por Venezuela, incluidas las reformas institucionales que sientan las bases para elecciones libres, justas y creíbles", añadió el texto.

Washington centró inicialmente sus esfuerzos en lograr la liberalización del sector petrolero venezolano, en coincidiencia con su campaña militar contra Irán, que provocó un gran alza de precios del crudo.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez colaboró rápidamente con Washington, que luego ha ido progresivamente imponiendo una agenda política.

Washington instó a la puesta en libertad de cientos de detenidos por razones políticas que quedan en Venezuela, así como a crear una mesa de diálogo con miras a una transición democrática.

Rubio recibió hace pocas semanas en el Departamento de Estado a Dinorah Figuera, jefa de la bancada opositora en las conversaciones con el oficialismo.

Tanto el gobierno como la oposición han ratificado que Venezuela celebrará elecciones presidenciales, sin precisar cuándo.

Altos responsables diplomáticos de Estados Unidos prevén que primero se renueve el máximo tribunal del país y el órgano electoral, de aquí a finales de año, para luego encaminarse a la celebración de esos comicios.