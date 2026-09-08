Rubio viaja a América Latina para impulsar prioridades antidrogas de EE.UU. con líderes afines a Trump

MIAMI (AP) — El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, inició el martes una gira por tres países de América Latina en la que visitará a líderes conservadores alineados con Washington, mientras el gobierno del presidente Donald Trump intensifica las operaciones militares para combatir el narcotráfico y busca ampliar su influencia en el Hemisferio Occidental con el objetivo de mejorar la posición energética de EE.UU. y combatir la migración ilegal.

Rubio viajaba a Colombia para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella apenas una semana después de cerrar un enorme acuerdo petrolero con líderes del vecino Venezuela, tras una operación militar de EE.UU. en enero que depuso al entonces mandatario Nicolás Maduro. El nuevo líder de Colombia ha adoptado las políticas del presidente Trump en temas que van desde las drogas hasta la inmigración y la energía.

De la Espriella es parte de una nueva generación de conservadores de derecha que han ganado elecciones y han mostrado apoyo al enfoque enérgico de Trump hacia una región que se había inclinado hacia la izquierda en las últimas décadas.

Al anunciar el viaje la semana pasada —que también llevará a Rubio a Ecuador y Perú—, el Departamento de Estado indicó que el secretario y los tres líderes hablarán sobre una “cooperación reforzada en la lucha compartida contra el narcoterrorismo, que amenaza a nuestro hemisferio”.

Rubio visita mientras aliados latinoamericanos ayudan a ampliar los esfuerzos para combatir el narcotráfico

El viaje se produce un día después de que fuerzas de EE.UU. interceptaran y hundieran otra embarcación ecuatoriana que Washington acusa de tener vínculos con el grupo criminal Los Choneros.

Fue la acción más reciente de EE.UU. contra embarcaciones en América Latina que, según afirma, están involucradas en el narcotráfico. Las operaciones ampliadas en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental comenzaron hace un año, coincidiendo con una ofensiva extrema contra los migrantes que se encuentran ilegalmente en EE.UU., muchos de ellos procedentes de América Latina.

La embarcación hundida el lunes fue la quinta atacada por fuerzas de EE.UU. en la región en menos de dos semanas; en la mayoría de los casos con la cooperación o, al menos, el apoyo tácito de los líderes conservadores con los que Rubio se reunirá.

Pero, a diferencia de los ataques contra presuntas lanchas de narcotráfico en aguas latinoamericanas que comenzaron en septiembre de 2025, las personas a bordo de la embarcación fueron retiradas y trasladadas a las autoridades ecuatorianas. Parece tratarse de un cambio tras una serie de ataques contra embarcaciones durante el último año que han causado la muerte de al menos 227 personas, a quienes el gobierno de Trump acusa de ser “narcoterroristas”, pero sin aportar pruebas.

El ejército de EE.UU. llevó a cabo al menos dos de esos ataques mortales el mes pasado antes de comenzar a interceptar estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible que, según afirma, respaldan operaciones ilícitas de narcotráfico en el mar.

El presidente de Colombia promete endurecer medidas contra el narcotráfico y la inmigración

El canciller colombiano Omar Bula dijo en un video difundido el martes que la visita de Rubio representa “el inicio de la reconstrucción de una alianza estratégica con EE.UU.” y aseguró que “desde Colombia nos vamos a enfocar en seguridad, comercio y defensa de valores compartidos”.

De la Espriella ha prometido adoptar una línea dura contra los narcotraficantes y se ha comprometido a deportar a miles de migrantes que están en Colombia sin permisos de residencia, principalmente venezolanos, mientras intenta introducir cambios significativos en las políticas migratorias del país que, según sostiene, reducirán la delincuencia.

Tras asumir el cargo el mes pasado, De la Espriella incorporó a Colombia a la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C) y reforzó la cooperación de seguridad de larga data con EE.UU., después de unas relaciones tensas durante el gobierno progresista de Gustavo Petro (2022-2026).

En apenas un mes en el cargo, De la Espriella ha llevado a cabo al menos tres bombardeos contra grupos armados ilegales y ha incrementado las operaciones militares. Sin embargo, varios menores han muerto durante los bombardeos, lo que ha suscitado críticas de líderes de la oposición.

Como parte de su estrategia de seguridad, ha centrado sus esfuerzos en exhibir los resultados de las operaciones militares. No obstante, hubo críticas de la oposición y de la Defensoría del Pueblo —organismo estatal— después de que De la Espriella mostró los cuerpos en el suelo de presuntos delincuentes envueltos en bolsas blancas junto a municiones incautadas.

Tras ganar las elecciones, De la Espriella identificó a varios líderes de los grupos armados ilegales de Colombia como “objetivos militares”. La semana pasada, anunció que el primero de ellos, Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, uno de los líderes de las Autodefensas de la Sierra Nevada, un grupo armado ilegal del norte del país, había sido abatido por la policía.

Apodado “El Tigre”, el presidente ha cambiado la política de seguridad del país, cerrando las negociaciones de paz iniciadas por Petro durante su gobierno, que considera un esfuerzo fallido que solo incrementó la violencia en Colombia.

Colombia lidia con grupos armados ilegales que compiten por el control de territorios estratégicamente importantes para el narcotráfico y la minería ilegal, pese a que hace una década el Estado firmó un histórico acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC.

Después de reunirse con De la Espriella en Barranquilla, en el Caribe, donde firmará un acuerdo de cooperación nuclear civil y un acuerdo sobre minerales críticos, Rubio hará una breve escala en Quito.

Se reunirá con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, cuyo gobierno ha incrementado de manera constante las operaciones antidrogas realizadas con el ejército de EE.UU.

Rubio concluirá la visita con una visita en Lima, Perú, donde se reunirá con la nueva presidenta Keiko Fujimori —hija del exmandatario Alberto Fujimori—, mientras el gobierno también ha dado un giro hacia la derecha.

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Suárez informó desde Bogotá, Colombia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.