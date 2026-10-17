Rubio viaja a Asia Central y del Sur para impulsar lazos comerciales de EEUU

A pesar de las turbulencias geopolíticas que mantienen a su país ocupado en varios frentes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viaja este sábado a Asia central y del sur para impulsar sus lazos comerciales y aventajar a Rusia y China.

Con Estados Unidos inmerso en una guerra con Irán y sin vistas de que el conflicto en Ucrania remita, Rubio intensificó recientemente su actividad internacional con viajes a Europa y América Latina.

El jefe de la diplomacia estadounidense cedió en gran medida el control de las conflictivas situaciones en Irán, Ucrania y Gaza a los enviados especiales del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Rubio encabezará en cambio una amplia delegación de 200 líderes empresariales a Uzbekistán, donde participará el lunes en una reunión ministerial con cinco países de Asia Central.

Un alto funcionario del Departamento de Estado declaró el viernes a la prensa que Rubio buscaba demostrar la buena voluntad de Washington hacia la "profundización de la asociación en toda Asia Central", especialmente en el sector energético.

Asia Central es una región rica en recursos, tan vasta como la Unión Europea, pero con una población de apenas 80 millones de habitantes.

"Llevamos meses planeando esto; es una oportunidad increíble para acercar a Estados Unidos a una región del mundo de vital importancia", afirmó un segundo alto funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

Durante su visita a la ciudad uzbeka de Samarcanda —parada emblemática de la histórica Ruta de la Seda—, Rubio participará en una reunión del formato C5+1 con ministros de Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.

En noviembre de 2025, Trump recibió a los líderes de estos países en la Casa Blanca.

Las antiguas repúblicas soviéticas siguen vinculadas a Moscú mediante oleoductos y gasoductos, así como a través de redes de seguridad y migración.

Sin embargo, la influencia rusa se ha erosionado desde el inicio de la guerra en Ucrania, situación de la que China ha sacado provecho.

Pekín es el principal socio comercial de las cinco naciones de Asia Central. A Turkmenistán le vende gas natural, uranio a Kazajistán y tierras raras a Tayikistán.

Estados Unidos ha convertido el abastecimiento de tierras raras y la mejora de su matriz energética en elementos clave de su política exterior.

Tras su visita a Uzbekistán, Rubio viajará a India, con paradas en Bombay y Jamnagar, en el estado de Gujarat. Ambas son polos industriales y grandes ciudades portuarias internacionales.